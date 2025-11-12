Oltre 450 prestazioni sanitarie erogate in un solo giorno. L’Open Day Itinerante della Prevenzione dell’Asp di Palermo ha fatto tappa a Caccamo, trasformando Piazza Duomo in un vero e proprio villaggio della salute. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la locale amministrazione comunale e con la I Circoscrizione del Distretto Lions 108YB Sicilia, nell’ambito del progetto di sanità di prossimità promosso dall’Asp di Palermo.

Dalle prime ore del mattino, cittadini di tutte le età hanno potuto accedere gratuitamente a screening, visite e servizi di prevenzione messi a disposizione dal personale dell’Azienda sanitaria provinciale. In totale sono state 469 le prestazioni effettuate, con un’ampia partecipazione ai controlli cardiovascolari (91), dermatologici per il melanoma (79) e vaccinali (39).





“Siamo particolarmente soddisfatti della risposta dei cittadini e della collaborazione con i Lions e con le amministrazioni locali – ha sottolineato il direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – l’Open Day itinerante rappresenta un modello di sanità di prossimità capace di portare i servizi di prevenzione direttamente nei territori, offrendo a tutti la possibilità di prendersi cura della propria salute in modo semplice e gratuito. La sinergia con associazioni e realtà locali è fondamentale per diffondere la cultura della prevenzione e dell’accesso equo ai servizi sanitari”.

Nel dettaglio, sono state, anche effettuate: 29 mammografie; 43 tra Pap test e HPV test; distribuiti 26 Sof test per la ricerca del sangue occulto nelle feci (screening del tumore del colon retto); 49 test per lo screening del diabete,18 per quello delle malattie infettive sessualmente trasmesse (HIV, Epatite C e Sifilide) e 38 audiometrico, mentre sono stati 24 gli esami degli screening visivo e logopedico riservati ai bambini tra 3 e 8 anni. Presenti anche a Caccamo i veterinari che hanno fornito consulenze e supporto alle attività di prevenzione del randagismo, mentre gli operatori dello sportello amministrativo hanno riscontrato le richieste di utenti su cambio, medico tessera sanitarie ed esenzione ticket.

Il “viaggio” dell’Open Day Itinerante della Prevenzione proseguirà giovedì 13 in Piazza Vittorio Emanuele Orlando a Cinisi e martedì 18 novembre in Piazza Umberto I a Mezzojuso.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.