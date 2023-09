Nella storica sala Prades del castello di Caccamo, lo scorso venerdì, si è svolta la presentazione del libro di Domenico Interdonato e Vincenzo Caruso “Il Valore del Ricordo – Capitano Umberto Masotto”. L’evento culturale è stato organizzato dalla Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali Sez.Reg.Sicilia presieduta da Alejandro Zoida, con il patrocinio del Comune di Caccamo. Il giornalista Pino Grasso moderatore dell’evento, prima di iniziare i lavori ha presentato l’autore Domenico Interdonato e dato la parola al promotore dell’iniziativa Alejandro Zoida. Gli interventi sono stati conclusi dal Vice Sindaco Dott.ssa Patrizia Graziano, che ha portato i saluti del Sindaco Franco Fiore. Presente all’evento il consigliere comunale Patrizia Panzeca. L’autore Cav.Dott. Domenico Interdonato, presidente UCSI Sicilia, ha portato i saluti del prof. Enzo Caruso coautore e assessore alla cultura e Turismo del Comune di Messina e ringraziato quanti hanno voluto ripercorrere il percorso addestrativo montano del capitano Masotto e dei suoi artiglieri da montagna siciliani. Nel suo intervento Interdonato ha ricordato anche l’artigliere Rosario Geraci originario di Caccamo, arruolato nella 4^ Batteria comandata dal Masotto e perito anche lui ad Adua il 1° marzo 2023. Geraci è stato ricordato nel libro e il suo nome è stato inserito nella lapide marmorea allocata di fronte al monumento dedicato ai Caduti di Caccamo e a Messina nella lapide bronzea, che ricorda i caduti della 4^ Batteria allocata nel frontale del Monumento dedicato al Masotto e alle Batterie siciliane. Interdonato ha continuato ad illustrare con passione una pagina di storia iniziata con la prima impresa coloniale del nuovo Regno d’Italia, che ha coinvolto la Sicilia, il Veneto e il Corno d’Africa. Interdonato ha dichiarato “Le presentazioni in Sicilia hanno seguito il percorso addestrativo degli artiglieri da montagna siciliani, toccando Acquedolci, Galati Mamertino, Caccamo e prossimamente Palermo città sede del 22° Reggimento di artiglieria che ha distaccato nel 1894 la 4^ Batteria a Messina ed iniziato l’iter dei precursori dell’artiglieria da montagna”. Interdonato ha concluso, mostrando il tour di presentazioni iniziate con la prima nazionale avvenuta il 24 e 26 settembre 2022 a Noventa Vicentina, a seguire a Cortina, Merano, Milano tre appuntamenti, a Tolmezzo, a Messina a Palazzo Sant’Elia sede della Brigata “Aosta” lectio magistralis e presso la Biblioteca Regionale Universitaria. Sempre a Messina presso il Centro Camelot e Social Radio, a Sutrio (UD), ad Udine in occasione dell’adunata nazionale degli Alpini, a Messina sui colli Sarrizzo Parco dei Peloritani. I prossimi appuntamenti già fissati si svolgeranno a settembre a Bracciano, Vicenza, Torino e ad ottobre a Trento.

Luogo: CASTELLO MEDIEVALE DI CACCAMO, VIA DEL CASTELLO, CACCAMO, PALERMO, SICILIA

