È ufficialmente attiva a Caltagirone una nuova sede per il conseguimento dell’attestazione CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera), pensata per rispondere alla crescente esigenza dei migranti presenti sul territorio del Calatino-Sud Simeto – in particolare gli ospiti dei centri SAI – ma aperta anche a tutte le persone straniere residenti nell’area che desiderano ottenere un titolo ufficiale che certifichi la propria competenza linguistico-comunicativa in italiano come L2.

La nuova sede, situata in via Giovanni Verga n.10, ha già ospitato a giugno la sua prima sessione di esami, grazie alla sinergia tra l’Associazione Lavoratori Stranieri del Movimento Cristiano Lavoratori (ALS-MCL), l’ente di formazione EFAL e l’Università per Stranieri di Siena, istituzione di riferimento a livello nazionale per la certificazione linguistica degli stranieri.

A commentare con grande soddisfazione il traguardo raggiunto è Paolo Ragusa, presidente nazionale di ALS-MCL, che sottolinea: «È importante offrire un servizio che possa permettere agli stranieri presenti sul nostro territorio di attestare la propria conoscenza dell’italiano e ottenere dunque una certificazione che sia veramente spendibile nel mondo del lavoro e in tutte le attività che la richiedono per la loro permanenza in Italia».

La nuova sede CILS a Caltagirone rappresenta un passo significativo verso l’inclusione reale e l’autonomia delle persone migranti, promuovendo il diritto allo studio, al lavoro e alla piena cittadinanza linguistica. Un’iniziativa concreta che rafforza l’integrazione e valorizza il territorio come laboratorio attivo di accoglienza e diritti.

