“Niente sarebbe stato più come prima, per nessuno di loro, sembravano dire i silenzi di Rosario e Concetta. Una nota avrebbe accompagnato per sempre la loro vita come una colonna sonora muta, ma con la forza potente delle assenze. La figlia di Agostina ne è convinta. Lei era una bambina allora e, vedendo i suoi nonni sempre silenziosi, pensava che avessero perso la voce. Oggi non riesce più a ricordarsela quella voce. Perché i nonni si erano allontanati da tempo dalla vita. La guerra si era rivelata per quella che era, una inutile carneficina che aveva distrutto non solo famiglie, economie e sogni della Nazione, ma la Nazione stessa, ridotta a un cumulo di macerie materiali e psicologiche. I costi materiali e sociali erano stati devastanti”.

S’intitola “Quando la luna non vide più il mare” (Mediter Italia edizioni), il libro di Domenica Barbera che verrà presentato alle 16.30 di giovedì 4 dicembre nell’aula consiliare di Campofelice di Roccella.

Uno straordinario affresco delle conseguenze della guerra dal punto di vista di chi l’ha subìta, le donne, le famiglie, il popolo.

Ad aprire il pomeriggio saranno i saluti del primo cittadino, Giuseppe Di Maggio, e di Dario Barà, presidente dell’associazione “Roccamaris”. Dialogheranno con l’autrice Silvana Ingrao, presidente del circolo Auser di Campofelice di Roccella, e la giornalista Gilda Sciortino.





