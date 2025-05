Diffondere e favorire la cultura della Cittadinanza Attiva, creando una rete virtuosa per la salvaguardia e valorizzazione dei principi democratici e legali, attraverso l’esperienza diretta dell’analisi, dello studio e della progettazione sociale, fondamentali anche per la rivalutazione dell’identità popolare.

Questo l’obiettivo alla base del Patto di collaborazione per i percorsi di Cittadinanza Attiva “HONOS”, firmato lunedì 19 maggio 2025 al Comune di Canicattini Bagni tra la proponente ETS Galleria EtnoAntropologica di Solarino, l’Amministrazione comunale, l’Istituto Comprensivo “G. Verga” di Canicattini Bagni, il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Floridia, che ha sezione staccata nella cittadina canicattinese, e le due Parrocchie cittadine della Chiesa Madre “Santa Maria degli Angeli e S. Michele Arcangelo” e della Chiesa “Maria Santissima Ausiliatrice”, e i Cittadini attivi coinvolti nei diversi percorsi del progetto sociale.

A firmare l’importante Patto di collaborazione, presente anche il Vice Sindaco e Assessore alle Politi-che Sociali e alla Pubblica Istruzione, Marilena Miceli, sono stati la Presidente della Galleria EtnoAntropologica, Prof.ssa Giuseppa Gozzo, la Segretaria, Ins. Maria Antonietta Liistro, il Sindaco Paolo Amenta, la Dirigente dell’I.C. “G. Verga”, Dott.ssa Clorinda Coppa, la Dirigente del Liceo Scientifico “L. da Vinci”, Prof.ssa Rita Spada, Don Marco Ramondetta, Parroco della Chiesa Madre, Don Maurizio Casella, Parroco della Chiesa “Maria SS. Ausiliatrice”, la Coordinatrice del progetto HONOS, Prof.ssa Laura Liistro, e i referenti territoriali della Galleria EtnoAntropologica, Prof.ssa Fabiola Ozzo e il Dott. Massimiliano Ozzo.

Il Patto di collaborazione che dà vita all’importante centro di formazione sociale “HONOS” a Canicattini Bagni avrà la durata di cinque e vedrà l’apertura di una propria sede intitolata all’Agente scelto canicattinese della Polizia di Stato, Salvatore Amenta, assassinato in un agguato mafioso a Corleone, dove prestava servizio, il 9 giugno 1946, all’età di 59 anni, a cui l’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni lo scorso febbraio ha dedicato una targa in memoria in Piazza Borsellino, accanto alle ste-le che ricorda i giudici vittime di mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

«Lo scopo principale di questo progetto sociale che coinvolge oltre al Comune, anche le Istituzioni scolastiche, le Comunità parrocchiali, ed è destinato a coinvolgere la Società civile e tutta la nostra Comunità – ha detto il Sindaco Paolo Amenta – guarda soprattutto ai giovani, alle nuove generazioni, alla loro formazione, per accrescerne la cultura e l’impegno di Cittadinanza Attiva, attraverso i principi democratici. Rafforzando valori di cooperazione, rispetto e cura dell’ambiente, così come dell’accoglienza senza distinzione alcuna, che da 10 anni vede protagonista la città di Canicattini Bagni solidale con i migranti che arrivano dal sud del mondo. Non solo, impegnandosi, altresì, a valorizzare le risorse esistenti, oltre a promuovere un continuo lavoro di rete per costruire relazioni e alleanze che sappiano rispondere ai bisogni del territorio».

«Non a caso uno dei principi fondamentali del Centro HONOS – aggiunge la Coordinatrice di HONOS Laura Liistro – è accogliere e valorizzare ogni persona nella propria unicità e diversità sostenendola nel percorso di crescita all’interno di una comunità educante, dove al di là delle differenze sociali, culturali, economiche e religiose, ognuno possa sperimentare da protagonisti un modello di società solidale, pacifica ed ecologica capace di preparare cittadini attivi e responsabili».





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

