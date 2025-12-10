Una nuova stagione di formazione avanzata, innovazione e opportunità per i giovani sta per aprirsi nel cuore delle Madonie. Mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 17.30, nella sala Padre Marzullo (Ex-Badia) in via Roma 76 a Castelbuono, si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’anno formativo 25/26 della Fondazione I.T.S. Academy Madonie.

Un appuntamento che riunisce istituzioni, imprese, scuole e rappresentanti del territorio per riflettere sul tema centrale di questa edizione: “Il valore di restare: educazione, innovazione, lavoro”. Un messaggio che guida l’azione dell’ITS, impegnato a costruire un ecosistema formativo capace di creare competenze, lavoro qualificato e sviluppo locale.





L’evento metterà al centro la collaborazione tra enti pubblici, aziende e mondo della formazione, la stessa sinergia che ha reso l’ITS Madonie un punto di riferimento per i giovani che vogliono costruire il proprio futuro professionale senza essere costretti a lasciare la Sicilia.

Aule a Palermo e Castelbuono – e a breve anche la nuova sede di Nicosia – offrono percorsi biennali ad alta specializzazione che uniscono teoria, laboratori e stage aziendali. Un modello efficace che trasforma la formazione in lavoro: oltre l’80% dei diplomati trova occupazione in pochi mesi.





Con corsi dedicati all’agroalimentare sostenibile, al marketing territoriale e all’innovazione nei servizi locali, l’ITS Madonie contribuisce concretamente alla crescita del tessuto produttivo locale.

Durante l’inaugurazione interverranno S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, vescovo di Cefalù, Mario Cicero, sindaco di Castelbuono e presidente del Consorzio di Ricerca e Studi Madonie, Luigi Iuppa, presidente Unione dei Comuni Madonie, Leonardo Gennaro, presidente BCC Madonie, Alessandro Ficile, amministratore unico SO.SVIMA S.p.A., Dario Costanzo, direttore GAL ISC Madonie, Gianfranco Lisanti, dirigente scolastico IIS F. La Fata – Tedaldi, Giosuè D’Asta, presidente Fondazione ITS Academy Madonie, Mario Liberto, storico e giornalista, direttore della testata Sicilia Agricoltura.

Per informazioni: itsmadonie.it, tel. 393 6263171, segreteria@itsmadonie.it

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.