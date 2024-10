“Il 22/10/2024 alle ore 9:30 presso l’auditorium di Casteldaccia Giacomo Di Salvo, sito in via Ugo La Malfa, sarà l’occasione per mettere al centro il modo di vivere la comunità intorno ad un interesse comune”, spiega l’Assessore alle Politiche Giovanili Antonella Aquilino che ha promosso l’organizzazione di questa iniziativa.





“Le parole chiave attorno a cui è nata l’istituzione di questa Giornata sono quattro: salute – rispetto – sensibilizzazione e riciclo. Vogliamo formare cittadini e proprio questo obiettivo è prerogativa del mondo della scuola e delle Istituzioni. Crediamo che sia possibile condividere e far convergere in un’unica esperienza le sensibilità che anche le tante associazioni di Casteldaccia esprimono in ambito culturale, ambientalista e sportivo con quelle, proprie, della scuola”.





“Si tratta di una scommessa che vogliamo vincere. L’Istituto Comprensivo di Casteldaccia ha accettato di mettersi in gioco in questa esperienza di condivisione della propria visione di cittadinanza, uniti da valori comuni come inclusione, sostenibilità, legalità, salute e benessere. Invitiamo pertanto la città a vivere questa esperienza, dove i veri protagonisti saranno tutti i giovani ma anche tutti i cittadini di Casteldaccia che vorranno sperimentare questo momento di condivisione”.

“Abbiamo la bisogno di interrogarci su cosa voglia dire per noi essere cittadini virtuosi”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.