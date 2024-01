CATANIA – Si è svolta oggi, domenica 21 gennaio, dalle ore 8 alle 12,30, a Catania, ed esattamente in Piazza Duomo, la “Giornata Cittadina della Donazione del Sangue e della Solidarietà”, arrivata con quest’anno all’edizione numero 26.

La giornata di solidarietà e l’invito alla donazione del sangue come gesto umano ma soprattutto cristiano, rientrano in un programma più vasto che è quello delle Festività Agatine, prossime ad affacciarsi sulla Città di Catania, che si prepara nuovamente ad accogliere la sua Santuzza. La prima parte dei festeggiamenti è stata denominata, infatti, “Camminiamo insieme verso la festa di Sant’Agata – A.D. 2024”, e prevede molte celebrazioni, catechesi e testimonianze sui gesti di carità verso il prossimo.

L’iniziativa è stata promossa dall’Arcidiocesi di Catania, dalla Caritas Diocesana e dall’Opera Diocesana Assistenza.

“Questa giornata apre i festeggiamenti Agatini di Piazza” ci dice Vito Mazzarino, vice responsabile della Fratres Catania. “Ogni anno coinvolgiamo in questo momento di beneficenza tutte quelle che sono le associazioni e gli enti di volontariato. Siamo molto felici di essere qui e ringraziamo tutte le associazioni intervenute: Fratres Territoriale Catania Enna Messina, Croce Rossa Italiana, Advs e Fidas Catania, Avis come donatori di sangue, il reparto odontoiatrico, cardiologico e senologico dell’ospedale San Marco di Catania e l’associazione femminile Sant’Agata Cattedrale che insieme al Circolo femminile sono sempre presenti e pronti ad aiutarci in ciò che riguarda la preparazione della colazione e anche l’azienda DOC e l’associazione di cuochi Ristoworld Italy”.

“I nostri ragazzi e io in persona non potevamo non essere presenti a questa chiamata di solidarietà”, affermano Andrea Finocchiaro, past president dell’associazione, e Giuseppe Aloisi, responsabile del nucleo Emergency. “Siamo sempre in prima linea quando si tratta di aiutare gli altri e in questa occasione riteniamo ancor di più che esserci e donare sia un gesto semplice, ma di grandissima importanza per altre persone perché anche una nostra donazione può contribuire a migliorare la vita di qualcun altro, se non addirittura a salvarla nelle situazioni più critiche. Siamo felici e orgogliosi di essere oggi nella nostra piazza Duomo ad aiutare chi normalmente si preoccupa di aiutare gli altri”.

Presente, l’abbiamo detto, anche Fabio Cuffari, fondatore di DOC, con il socio Giuseppe Andronaco che hanno fatto da sponsor all’evento: “Ci hanno proposto l’iniziativa con entusiasmo e senso sociale mettendosi a disposizione, in prima persona, come volontari per supportare l’evento”, ci dicono. “Questi ragazzi sono cuore pulsante della nostra azienda e ogni loro iniziativa va sostenuta. Riteniamo che Donare sia un gesto di altissimo senso civico e soprattutto di altruismo verso chi ci sta attorno. Come imprenditori riteniamo di avere anche un ruolo e una responsabilità sociale: fare in modo che il nostro territorio diventi più ricco. Ricchezza intesa come opportunità, cultura, aiuto e senso civico. Chi si prende cura di aiutare una persona in difficoltà, sta aiutando la stessa terra a divenire sempre più forte per chi verrà dopo di noi e in quanto genitori non possiamo non possiamo che fare di tutto per lasciare questo territorio meglio di come lo abbiamo trovato”.

Luogo: CATANIA, piazza duomo

