Sabato 15 febbraio si è svolto a Catania il congresso regionale della FIPAV Sicilia, per eleggere il nuovo Consiglio: un evento importante per la pallavolo siciliana, che ha visto la riconferma del Presidente uscente Antonio Locandro alla guida del Consiglio Regionale.

Un grande risultato per la provincia di Trapani, con l’elezione di Pietro Capo.





La riconferma di Locandro alla presidenza dimostra la fiducia che la sua leadership ha ricevuto dal panorama della pallavolo siciliana, mentre l’elezione di Pietro Capo rappresenta un segno di crescita e di impegno della provincia di Trapani all’interno della federazione regionale.





Questo congresso potrebbe portare nuove idee, iniziative e sviluppi per il movimento della pallavolo in Sicilia, e l’inclusione di figure come Capo potrebbe rafforzare ulteriormente il lavoro della federazione sul territorio.

