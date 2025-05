La Sicilia diventa per due giorni un hub internazionale per i giovani neurochirurghi europei, che giungeranno sull’isola da ogni parte del vecchio continente, ma anche da alcune nazioni extra europee, per discutere delle più recenti innovazioni in neurochirurgia oncologica.



Sono, infatti, più di 300 i partecipanti al “14th Annual EANS Young Neurosurgeons’ Meeting – Sicily”, cioè il Meeting Annuale dei Giovani Neurochirurghi dell’European Association of Neurosurgical Societies (EANS https://www.eans.org/page/EANSYNMRC2025), che si svolgerà dal 3 al 5 maggio a Catania, presso l’NH Catania Centro Hotel, sotto la direzione Prof. Giovanni Raffa, Neurochirurgo e Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell’Università degli Studi di Messina.



Il meeting, che rappresenta l’evento educativo e formativo più importante organizzato ogni anno dall’EANS per i suoi giovani soci sul territorio di una delle 40 Società Nazionali di Neurochirurgia affiliate, approda per la prima volta in Sicilia grazie al ruolo chiave svolto dal professore Raffa, dal 2023 Chair dello Young Neurosurgeons’ Committee.



Provenienti da 32 nazioni diverse, incluse alcune extra-europee come USA, Canada, Hong Kong, Brasile, Kazakhistan, Filippine, Kenya e Nepal, ai partecipanti verrà offerta la possibilità di eseguire esercitazioni pratiche per la simulazione di procedure neurochirurgiche su simulatori avanzati, ma anche di assistere alle letture magistrali di eminenti esperti neurochirurghi europei.



“Il titolo del Meeting – dichiara il professore Raffa – dimostra il forte coinvolgimento della Sicilia nell’organizzazione dell’evento, non soltanto come location, ma soprattutto per la presenza di Neurochirurghi giovani ed esperti provenienti da tutte le Neurochirurgie Siciliane che discuteranno, insieme ai colleghi provenienti da tutto il mondo, delle più innovative strategie di trattamento in Neuroncologia cranica e spinale (Neuro-oncology, brain and spine) ed in Neurochirurgia del Basicranio (Skull Base surgery)”.



Un’edizione da record, quella siciliana, che con i suoi 300 partecipanti provenienti da 32 nazioni diverse sarà il più frequentato della storia dei meeting dei giovani neurochirurghi dell’EANS.



Il Meeting è supportato dalla Società Italiana di Neurochirurgia (Sinch) e dall’Università degli Studi di Messina e servirà, grazie ai fondi PNRR, anche per la disseminazione dei risultati delle ricerche sulle più recenti innovazioni nell’utilizzo delle tecniche di stimolazione magnetica transcranica navigata (nTMS) per il mapping e planning pre-operatorio in Neurochirurgia oncologica, condotte dalla U.O.C. di Neurochirurgia del Policlinico Universitario di Messina, pioniera in Europa in questo ambito di ricerca.

In tale contesto,l’Università di Messina avrà un ruolo da assoluta protagonista, non soltanto perché esprime il Direttore del Meeting, ma soprattutto perché tutti i docenti di Neurochirurgia (PO, PA, RU, RTD) presso l’UniMe saranno membri della Faculty del Meeting, in qualità di esperti.

Al Prof. Francesco Tomasello, ex Rettore e neurochirurgo di fama mondiale, sarà affidato il ruolo di Presidente Onorario dell’evento.







