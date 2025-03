CATANIA, 19 marzo 2025 – Con “Bandra West”, album del 2024, il Raffaele Matta Trio, approda a Catania, sabato 22 marzo, dove sarà in concerto al Tinni Tinni per la rassegna Intermittenze. Appuntamento alle ore 21. Sulla scena il chitarrista Raffaele Matta insieme con il batterista Nicola Vacca e il bassista Andrea Parodo.

Pubblicato per l’etichetta Isulafactory in coproduzione con Lizard Records, “Bandra West” riunisce otto brani concepiti tra Sardegna e India, dove Matta ha vissuto per diversi anni approfondendo lo studio della musica classica indiana. Il trio nasce proprio dall’idea di assimilare alcuni elementi del sistema ritmico della musica classica indiana, introdurli nelle sue composizioni e farli convivere con suoni e approcci contemporanei. I concerti del Raffaele Matta Trio in molte città indiane hanno consolidato la struttura della band, favorendo una costante evoluzione e una continua ricerca stilistica e sonora su un territorio ormai comune a tutti e tre. E Bandra West è infatti il nome di un quartiere di Mumbai, città divenuta familiare al trio, avendovi tenuto diversi concerti.





“Questo album – commenta Raffaele Matta – raccoglie e rappresenta suoni e immagini di alcuni dei luoghi in cui abbiamo portato la nostra musica, un omaggio all’Asia ma soprattutto all’India. Otto brani dai chiari riferimenti emotivi e geografici, a volte direzionali e a volte ciclici, circolari, come mantra che si ripetono ogni volta con sottili variazioni. È così possibile percepire, all’interno delle composizioni, caratterizzazioni rock, elettroniche e mediorientali, con spazi sonori ampi e meditativi, il tutto con un chiaro riferimento ad alcune sonorità e sperimentazioni tipiche della musica europea contemporanea e della musica classica indiana. Altra peculiarità del progetto è l’approccio ritmico, basato su un sistema numerico per costruire pattern, in cui la batteria è libera di improvvisare all’interno di una progressione ritmica, come farebbe uno strumento melodico su una progressione armonica”.





Intermittenze 45², III edizione della Rassegna di musiche trasversali – a cura di Mario Gulisano, associazione culturale Darshan, e con il coordinamento di Maurizio Cuzzocrea (Areasud) – prosegue con Ernst Reijeseger (29 marzo. Monk Jazz Club); Underoof – Land of Monkyes (5 aprile); SIO Sicilian Improvisers Orchestra, special guest Thollem McDonas (10 aprile, Zō Centro Culture Contemporanee); Vibrato Quartet – Note di Felicità Rossiniana (30 aprile), Duo Venus Valentina Campione / Sofia Campanella (1 maggio); Duo Eugenia Cantone / Alessandra Pafumi (2 maggio). Chiusura sabato 3 maggio con Ketty Teriaca, pianista, e l’album “Da Lontano”: ospite speciale il compositore e chitarrista Giovanni Seneca.

Il progetto “Intermittenze” è realizzato con parte del contributo dell’11,27% della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo e Spettacolo e con il sostegno di Nuovoimaie – I diritti degli artisti. Ingresso 5 euro al Tinni Tinni, 10 euro Zō Centro Culture Contemporanee e Monk Jazz Club. Biglietti al botteghino. Info/Whatsapp 331 4861931.

Luogo: Tinni Tinni, Via Scuto, 19, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.