Oggi, alle ore 16:45, presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Pizzigoni Carducci di Via Siena 5, si terrà la presentazione ufficiale del progetto “VIVI… SOGNA CON IL TEATRO”, promosso dall’Associazione Culturale SI PUÒ FARE in collaborazione con Archeoclub Catania.

Il progetto, finanziato con il Fondo per le Politiche della Famiglia 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito dell’Avviso “Invecchiamento Attivo”, nasce con l’obiettivo di promuovere l’alfabetizzazione digitale della popolazione anziana attraverso il linguaggio teatrale e di rafforzare le relazioni intergenerazionali tra giovani e over 65, valorizzando il dialogo, la memoria e la creatività condivisa.

Durante l’incontro di oggi verranno illustrate le modalità di partecipazione e l’organizzazione degli incontri settimanali previsti, che si svolgeranno presso la sede di Archeoclub Catania.

Un’iniziativa culturale e sociale che coniuga inclusione, arte e formazione, contribuendo a creare ponti tra generazioni diverse.

Luogo: Auditorium dell’Istituto Comprensivo Pizzigoni Carducci di Via Siena 5

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.