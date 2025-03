Il Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF lancia l’11ª edizione della Lotteria Solidale, un’iniziativa benefica volta a sostenere la Campagna per la lotta alla malnutrizione infantile. In palio 300 premi, tra cui un’opera di Jean Calogero, per un valore complessivo superiore ai 10.000 euro.

La malnutrizione è un’emergenza globale che si manifesta in molte forme. La più drammatica è certamente quella che colpisce ogni anno 250 milioni di bambini compromettendone la crescita e lo sviluppo a causa di un’alimentazione povera di nutrienti essenziali. Ogni anno, dei 4,9 milioni di bambini che muoiono prima dei cinque anni, quasi la metà perde la vita per problemi associati alla malnutrizione, spesso causati da povertà, disuguaglianze, conflitti armati e crisi climatiche. Ogni biglietto acquistato aiuterà UNICEF a fornire cibo terapeutico, cure mediche e supporto nutrizionale ai bambini che lottano ogni giorno contro la fame.





“Anche quest’anno abbiamo scelto di dedicare la nostra ormai storica lotteria a un tema di portata universale come la malnutrizione – afferma Giacomo Alessandro Fangano, presidente del Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF – perché colpisce bambini e adolescenti in tutto il mondo. Nemmeno nei Paesi più sviluppati la situazione è positiva, poiché le garanzie sul presente, in termini di quantità di cibo, non corrispondono a un’adeguata attenzione alla sostenibilità per il futuro, con l’aggravante del problema dell’obesità, causato da uno stile di vita poco salutare e dal marketing aggressivo che favorisce il consumo di junk food.”

Si può contribuire acquistando i tagliandi al costo di 2,50 € ciascuno ma sono anche disponibili i blocchetti da 25 esemplari che possono essere ceduti ad amici, parenti, colleghi, vicini di casa. Per partecipare, è possibile recarsi presso la sede del Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF in Via Montesano, 15 nel capoluogo etneo, dove l’estrazione avverrà il 30 maggio 2025 in un evento pubblico, cui seguirà la pubblicazione dell’elenco dei vincitori sul sito www.unicef.it/catania

“Desidero ringraziare – conclude Fangano – Archè Impresa Sociale che ha coperto i costi di stampa dei biglietti e delle locandine, consentendo di destinare interamente il ricavato alla campagna UNICEF. Un ringraziamento speciale anche a chi ha donato i premi, ai volontari che sull’interno territorio della città metropolitana di Catania si sono attivati per promuovere la lotteria e le altre iniziative”.





Il primo premio è, anche quest’anno, un’opera dell’artista Jean Calogero, messa a disposizione dall’archivio del maestro, mentre gli altri premi sono stati donati da Boemi Editore, I Vigneri azienda vitivinicola, Geo Etna Explorer, Wine bar Razmataz, il pittore e incisore Giuseppe Guzzone, L’Omino dei Sogni – Libri Giochi Incontri, Operae Milò, Parco Avventura Etna – Milo, Katia & Camilla Parrucchieri, Caminito Tango, Butterfly Company, Sicily Country Life, Etnaland, Amaru Unnimaffissu e Limoncello Unnimaffissu, Academia Proyecto-Tango, Rinascente, Nuova Officina D’arte, Vetriamo, Cavallotto Ubik Librerie ed Ètipico

Info e contatti:

Sede Punto di Incontro UNICEF Catania – Via Montesano, 15, Catania

Orari: lunedì, martedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00; mercoledì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00; sabato dalle 9:00 alle 12:00

e-mail: comitato.catania@unicef.it

telefono: 095.320445

www.unicef.it/catania

