Sabato e domenica prossimi, 8 e 9 luglio 2023, presso la palestra dell’I.C. “A. Malerba” di

Catania, in via Messina 421, l’ASI comitato provinciale di Catania, presieduto dal dott.

Angelo Musmeci, in collaborazione con le associazioni ASD T-Trainer C.S.K.S. Centro

Studi Karate Shotokan e Italy Karate School Association & DA, organizza lo stage di

Karate “Shito Ryu”, con la partecipazione della pluricampionessa kata e kumite Yumi

Hasegawa C.N. 7° dan.

Sabato 8 luglio l’appuntamento si terrà dalle ore 17 alle 19.30, mentre domenica 9 luglio

dalle 9.30 alle 12.30.

Si tratta di un seminario rivolto a tutti gli iscritti ASI e Fijlkam e agli enti convenzionati

Fijlkam e dedicato allo stile tecnico dello Shito Ryu e dei due kata superiori Tomari No

Bassai e Chibana Kushanku.

Tra i maestri sarà presente il m° Santo Torre, cintura nera 8° dan, responsabile nazionale

Shotokan, componente della commissione nazionale Insegnanti Tecnici Fijlkam e già

allenatore della Nazionale Italiana “campione del mondo”.

Grande attesa per la campionessa Yumi Hasegawa, discendente da una famiglia di

Samurai (per 7 volte il marito ha detenuto il titolo di campione del mondo), pluripremiata in

diversi eventi internazionali e già allenatrice della nazionale “All Japan karate federation”.

«Sarà un momento importante per noi – afferma Angelo Musmeci, presidente ASI Catania

– ma soprattutto per gli amanti delle arti marziali, con uno degli appuntamenti più

importanti organizzati dall’ASI per questa disciplina. Siamo sicuri che per tutti coloro che

parteciperanno sarà un’esperienza entusiasmante e formativa, come lo sono tutti gli eventi

che l’ASI patrocina per i suoi iscritti. Ringrazio in modo particolare il maestro Santo Torre

che è stato il promotore di questa iniziativa, in quanto è il vero braccio operativo

dell’organizzazione di questo evento».

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.