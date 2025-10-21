Lodi si prepara a vivere l’ultimo, interessante appuntamento del primo “Festival Letterario d’Autunno”, con una serata speciale dedicata alla letteratura e alla cucina d’autore. Domenica 26 ottobre, alle ore 20.00, “Al Sazio” ospiterà l’incontro “A cena con l’autore”, con protagonista Claudia Lanteri, autrice del sorprendente romanzo d’esordio “L’isola e il tempo” (Einaudi).

Definito dalla critica un giallo letterario fuori da ogni canone, il libro di Claudia Lanteri trascina il lettore in un universo sospeso, dove la bellezza selvaggia di un’isola vulcanica a sud della Sicilia – agli inizi degli anni Sessanta – diventa teatro di un mistero irrisolto. Un naufrago, il corpo di una donna, un silenzio lungo trent’anni: a narrare tutto è Nonò, voce ferita e potente, che intreccia memoria, mito e destino in un racconto che sfida i confini tra realtà e immaginazione.





“L’isola e il tempo” non è solo una storia, ma un luogo da attraversare, un paesaggio che parla, un enigma che pulsa sotto le parole. Con una scrittura magnetica e lirica, Lanteri costruisce un mondo in cui i ricordi si fanno vento, e la verità resta un filo sottile che non smette di tornare.

La serata proseguirà con una cena ispirata ai sapori autentici di Linosa, curata dal “Al Sazio”, per un viaggio sensoriale tra letteratura e tradizione gastronomica. L’appuntamento è dunque per domenica 26 ottobre – intorno alle 20.00 – presso lo spazio enogastronomico “Il Sazio” di via Volturno 27, in pieno centro storico a Lodi. L’evento – comprensiva di cena – costa 29 euro e la prenotazione è obbligatoria al numero 3356012847.

