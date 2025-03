La giornata di pioggia non ha scoraggiato i cittadini di Cerda che hanno approfittato dell’Open day dell’Asp di Palermo per aderire ai programmi di screening. Sono state complessivamente 483 le prestazioni gratuite assicurate dagli operatori dell’Azienda sanitaria e dai volontari della I Circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia all’interno del villaggio della salute realizzato in Piazza Vito La Mantia, grazie al supporto della locale Amministrazione comunale.





Ancora una volta ha fatto il pieno di visite ed esami l’ambulatorio della prevenzione cardiovascolare con 115 prestazioni complessive, mentre sono state 46 le mammografie, 22 i pap test, 28 i sof test distribuiti, 38 i prelievi dello screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse, 41 le prestazioni dello screening audiometrico, 54 dello screening del diabete, 68 degli screening pediatrici visivo e logopedico e 25 le vaccinazioni. I veterinari, nell’ambito delle attività di prevenzione del randagismo, hanno impiantato 15 microchip, mentre gli operatori dello sportello amministrativo hanno riscontrato 28 richieste tra esenzione ticket e rilascio tessera sanitaria.





L’intensa attività itinerante dell’Asp di Palermo prosegue in provincia. I camper della prevenzione faranno tappa domenica prossima, 30 marzo, a Terrasini dove nell’area interna alla scuola Media Papa Giovanni XXIII di viale Consiglio, sarà allestito il villaggio della salute. L’iniziativa è organizzata dall’Azienda sanitaria in collaborazione con la I Circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia e la locale Amministrazione comunale con il supporto dell’Associazione Serena a Palermo. (nr)

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.