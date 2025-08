Il Sindaco di Chiusa Sclafani Francesco Di Giorgio annuncia il suo ritorno in Forza Italia, il partito di cui aveva già fatto parte nel 1994. Nei mesi precedenti a questa decisione, anche il vice sindaco Stefano Sciabica, la vicepresidente del Consiglio Rita Coscino, l’assessore Annarita Di Giorgio e la consigliera Salvatrice Elena Di Pino avevano aderito al partito, creando una forte presenza di Forza Italia in quella comunità.





«Per me è un ritorno a casa, fra amici con cui condivido valori, idealità, passione e impegno per il buon governo», ha dichiarato il Sindaco Di Giorgio, sottolineando la volontà “di lavorare insieme per il bene della nostra comunità, in un forte quadro di riferimento regionale e nazionale, nei valori liberali”.





Marcello Caruso, segretario regionale, e Piero Alongi, coordinatore provinciale di Palermo, hanno dato il “bentornato” al Sindaco, evidenziando come “il partito continui a crescere e a rafforzarsi nei territori, divenendo sempre più casa naturale per amministratori competenti, appassionati e desiderosi di dare un grande respiro al proprio impegno per le proprie comunità. Il ritorno di Francesco Di Giorgio e del suo gruppo, dopo quelli di tanti amministratori locali nelle ultime settimane, rappresenta un’importante conferma di vitalità e coesione per Forza Italia in Sicilia”.

Luogo: CHIUSA SCLAFANI, PALERMO, SICILIA

