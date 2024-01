OMAGGIO A MILENA VUKOTIC

Milena Vukotic attrice, ha attraversato il cinema e il teatro italiano dai primi anni Sessanta ad oggi. Vincitrice di un Nastro d’argento, del Ciak d’oro alla carriera e più volte candidata al David di Donatello, ha lavorato con numerosi registi tra cui Ettore Scola (Thrilling, 1965), Luis Buñuel (Il fascino discreto della borghesia, 1972), Mario Monicelli (Amici miei, 1975), Ferzan Özpetek (Saturno contro, 2007). Tra i ruoli per i quali il pubblico le è più affezionato figurano senz’altro quello di Pina Fantozzi, moglie dell’ingegnere interpretato da Paolo Villaggio ed Enrica Morelli in Un medico in Famiglia.

Giovedì 4 gennaio 2024, ore 20.30

LE BRAGHE DEL PADRONE

di Flavio Mogherini con Enrico Montesano, Milena Vukotic, Adolfo Celi, Paolo Poli, Enrico Beruschi

Commedia – Italia, 1978, durata 95 minuti

DAL LIBRO DI TERZOLI E VAIME. A un modesto giovanotto si presenta l’occasione di diventare ricco, potente e cattivo quando il diavolo si presenta alla porta del suo armadio.

Venerdì 5 gennaio 2024, ore 20.30

VENGA A PRENDERE IL CAFFÈ DA NOI

di Alberto Lattuada con Ugo Tognazzi, Angela Goodwin, Milena Vukotic

Commedia – Italia, 1970, durata 113 minuti

In una città di provincia del nord, un funzionario del fisco, a caccia di una sistemazione, mette gli occhi su tre sorelle e una cameriera non avvenenti, ma benestanti.

Sabato 6 gennaio 2024, ore 20.30

ABISSINIA

di Francesco Ranieri Martinotti. con Mario Adorf, Milena Vukotic, Luca Zingaretti

Drammatico – Italia, 1993, durata 91 minuti.

Riccione. Antonio si ritrova a fare il cameriere in un ristorante in cui non va nessuno. È in realtà vittima di un perfido gioco del proprietario che vuole eliminare la moglie.

Domenica 7 gennaio, 18.30

ISTANBUL

100 foto in video sequenza di Fabio Alfano, presentazione di Annamaria Orsini e dialogo con l’autore.

Domenica 7 gennaio, 20.30

TRASTEVERE

di Fausto Tozzi, con Nino Manfredi, Leopoldo Trieste, Rosanna Schiaffino, Vittorio De Sica, Milena Vukotic

Commedia – Italia, 1971, durata 104 minuti.

Una serie di episodi che si svolgono nel popolare quartiere di Trastevere, collegati dalle peregrinazioni di un vecchio cane….

Luogo: Cinematocasa, Via Maqueda, 124, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 04/01/2024

Data Fine: 07/01/2024

Ora: 20:30

Artista: Cinematocasa

Prezzo: 0.00

