In occasione dell’evento che si terrà il 24 ottobre presso l’auditorium comunale, verrà presentata l’opera inedita “I racconti della Braida” di Giuseppe Italia

Ferla, 20 ottobre 2025. Una giornata dedicata al valore culturale e popolare della lingua siciliana. Presso l’auditorium comunale di Ferla (Sr) il prossimo venerdì 24 ottobre, alle ore 18, si terrà l’evento dal titolo “Hyblon”, un nome scelto non a caso, Hyblon è infatti l’ultimo re di Hybla, l più importante centro della Sicilia orientale preellenica.

“Abbiamo voluto, con questo nome, sottolineare l’importanza della valorizzazione delle nostre radici che ritroviamo raccontate con rara eleganza e dovizia di particolari nei “Racconti della Braida” di Giuseppe Italia – afferma Enzo Cimino, organizzatore dell’evento. – Avere l’opportunità, grazie al Dipartimento dei Beni Culturali della Regione Siciliana, di dare alle stampe questo volume inedito, rappresenta un tassello importante nella ricomposizione del mosaico della memoria collettiva non solo di Ferla ma dell’intero comprensorio ibleo.

All’evento prenderanno parte il sindaco di Ferla Michelangelo Giansiracusa; il professore Luigi Lombardo, etnoantropologo e presidente di BC Sicilia, sezione d Palazzolo Acreide; la professoressa Giovanna Carnemolla, già dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Ferla; il professore Salvatore Menza, docente di glottologia e linguistica presso l’Università degli Studi di Catania, l’editore Armando Siciliano, l’onorevole Giuseppe Lombardo, presidente del collegio dei questori presso l’Assemblea Regionale Siciliana e il deputato regionale e sindaco di Melilli onorevole Giuseppe Carta. Nel corso della giornata di studi verranno presentati i due volumi dei “Racconti della Braida” uno edito in lingua italiano e uno edito in siciliano. Al termine dell’evento è prevista l’esibizione del gruppo musicale Canti e Cunti.





