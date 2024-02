Il concorso prevede l’ideazione di otto nuove fontane artistiche da dislocare lungo il borgo per consentire al visitatore di godere delle bellezze del paese



Geraci Siculo è il borgo verde delle Madonie. E anche quello in cui l’acqua è uno degli elementi naturali più presenti. E per questo, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Iuppa, ha ideato un concorso di idee per realizzare un vero e proprio percorso artistico dedicato all’acqua. Il concorso, infatti, prevede l’ideazione di otto nuove fontane artistiche da dislocare lungo il borgo madonita in un ideale percorso che consenta al visitatore di poter godere di queste bellezze architettoniche in uno spazio quasi incontaminato. Il concorso mette in palio seimila euro per due lotti, divisi in primo e secondo premio. E prevede la realizzazione di otto nuove fontanelle in via Castello, via Roma, largo Poeta, largo Aquila, via Normanni, Scalinata via Platano, via Francesco Ventimiglia, via San Bartolo. L’acqua, per gli abitanti di Geraci Siculo, è un elemento imprescindibile della loro vita che ne hanno da sempre sfruttato le potenzialità e continuano tutt’oggi a farlo. Ne è un esempio la vasta e ricca produzione ortofrutticola per cui il paese è noto e la purezza delle acque oligominerali da bere e da poter sfruttare ai fini termali. Per questo il comune sta incentivando la realizzazione di un percorso artistico che, snodandosi attraverso gli stretti vicoli e le vie principali del centro, possa accompagnare il visitatore dalla vetta del Castello dei Ventimiglia, fino alla parte più bassa del centro storico in prossimità della scuola elementare. Il progetto “La via dell’acqua”, mira alla creazione di una rete di fontanelle artistiche sparse per

il centro storico del paese, da monte a valle, al fine di creare una nuova attrazione turistica da un lato e un servizio per la comunità dall’altro. La rete delle fontanelle di acqua potabile, sarà in definitiva composta dalle otto nuove fontanelle artistiche, alle quali si aggiungeranno le quattro storiche già presenti nel centro storico e recentemente ristrutturate. “Il nostro obiettivo è quello di rendere ancora più attrattivo dal punto di vista turistico il nostro borgo – dice il sindaco Luigi Iuppa – Una via dell’acqua, con otto creazioni artistiche, potrà inserirsi nel percorso di vista dei tanti turisti che affollano il nostro borgo”.

Al concorso possono partecipare i laureati in ingegneria o architettura iscritti all’albo professionale, i cittadini stranieri che abbiano un diploma di laurea certificato, le società di ingegneria o le società di professionisti iscritti nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le proposte ideative, dovranno essere formulate, dal punto di vista architettonico, nel rispetto del contesto urbano nel quale esse risulteranno inserite una volta realizzate. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla scelta dei materiali da costruzione privilegiando, per quanto possibile, materiali naturali già presenti nel contesto urbano e tipologie di lavorazioni artigianali. Di grande rilevanza sarà l’aspetto artistico delle opere ideate, data la connotazione prevalentemente turistica che assumerà il percorso costituito dall’insieme delle fontanelle; a tal proposito, particolare apprezzamento riceveranno le scelte progettuali più originali e mirate alla realizzazione di opere architettoniche uniche nel loro genere. Non di meno, bisognerà prestare attenzione alla fattibilità delle opere, tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello economico. Nell’ottica di un consumo razionale delle risorse idriche, dovrà essere concepito un sistema efficiente di risparmio dell’acqua sgorgante dalle fontanelle attraverso l’utilizzo di valvole manuali, sensori automatici, sistemi di erogazione computerizzati, sistemi di ricircolo parziale e altro. La commissione di valutazione terrà conto per la scelta del progetto, la realizzabilità tecnico-economica, la bellezza artistica, l’inserimento nel contesto urbanistico e coerenza architettonica, la scelta dei materiali utilizzati e l’originalità e tecnologie impiegate.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.