Si terrà martedì 10 dicembre 2025, presso il Convento dei Padri Agostiniani di Geraci Siculo, il convegno dedicato alla conservazione delle sugherete e alla valorizzazione della filiera del sughero, un appuntamento di rilievo per il territorio e per il settore forestale siciliano. L’iniziativa rientra nel Piano di Sviluppo e Coesione Sicilia 2014–2020 e punta a promuovere interventi di tutela ambientale, recupero degli habitat degradati e sviluppo sostenibile delle risorse boschive, con particolare attenzione alle querce da sughero.

La giornata si aprirà alle ore 9:30 con i saluti istituzionali e proseguirà con una serie di interventi tecnici e scientifici che affronteranno temi centrali come la gestione delle sugherete, le problematiche fitosanitarie, il controllo dei parassiti, la certificazione forestale e le opportunità di trasformazione e valorizzazione del sughero in Sicilia. Previsti anche momenti di confronto con esperti provenienti dalle Università di Palermo e Sassari.

Il convegno è realizzato in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Palermo e la partecipazione darà diritto al riconoscimento dei crediti formativi professionali. Un’occasione importante per approfondire una filiera strategica per l’economia e l’ambiente delle Madonie, tra tutela del paesaggio e sviluppo sostenibile.

Programma del Convegno – 10 Dicembre 2025

Ore 9:30: Saluti istituzionali, Luigi Iuppa, Sindaco di Geraci Siculo; Onorevole Giusi Savarino, assessore Regionale Territorio e Ambiente; Giuseppe Ferrarello, presidente Ente Parco delle Madonie; Alberto Pulizzi, dirigente generale Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale; Silvia Marturano, presidente Ordine dei dottori agronomi e forestali di Palermo. Introduce e modera: Rosario Schicchi, direttore Orto Botanico Unipa.

Ore 10:20: La gestione attiva delle sugherete in Sicilia per la valorizzazione e conservazione della biodiversità e del paesaggio: T. La Mantia, D. S. La Malva, G. Sala, E. Badalamenti, A. Laschi – Dipartimento Saaf, Unipa;

Ore 10:40: Gli interventi per il controllo del Vischio e del Loranto nella sughereta di Geraci Siculo: 40 anni di osservazioni, Rosario Schicchi, Francesco Sgarlari, Anna Geraci, Giuseppe Bazan – Università degli Studi di Palermo;

Ore 11:00: Principali problematiche patologiche delle sugherete, Bruno Scanu – Università degli Studi di Sassari;

Ore 11:20: Principali problematiche entomologiche delle sugherete, Roberto Mannu – Università degli Studi di Sassari;

Ore 11:40: La gestione delle sugherete pubbliche in Sardegna, Antonio Casula, Sara Maltoni – Anarf / Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. Regione Sardegna;

Ore 12:00: Trasformazione e valorizzazione del sughero in Sicilia, Gregorio Scafidi – Syfar Srl;

Ore 12:20: Procedure per la Certificazione di Gestione Forestale Sostenibile, Antonio Brunori – Segretario Generale Pefc;

Ore 13:00: Dibattito;

Ore 13:20: Conclusioni.

