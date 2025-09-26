Per il talentuoso pilota siciliano, già fregiatosi del titolo Endurance 2024, impegno in solitaria nel penultimo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, a bordo della Ferrari 296 Challenge

Dopo aver recitato il ruolo di protagonista nella GT Cup Europe 2025, mettendo a segno due successi su autodromi prestigiosi quali Spa-Francorchamps e Hockenheim, il pilota siciliano Simone Patrinicola, affiancato dal management della Tempo srl, tornerà a calcare l’asfalto dell’Enzo e Dino Ferrari di Imola in occasione del penultimo duplice appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, in scena il prossimo fine settimana.





Già fregiatosi del titolo tricolore nella scorsa stagione, ma nella serie Endurance, per il talentuoso driver ennese, in lizza nella 1^ Divisione della classe GT Cup PRO-AM, si tratterà di un impegno in solitaria al volante della Ferrari 296 Challenge messagli a disposizione dal team Best Lap. «Sono molto contento di tornare a correre in un campionato che, negli ultimi anni, mi ha regalato grandi soddisfazioni e, al riguardo, ci tengo a ringraziare Best Lap per avermi offerto questa opportunità» – ha commentato Patrinicola alla vigilia – «Tra l’altro, il circuito del Santerno rientra indubbiamente nel novero dei miei prediletti: tecnico e impegnativo, caratterizzato da numerosi saliscendi, richiede la massima concentrazione e non è facile sorpassare. Non vedo l’ora di scendere in pista». Il programma dell’atteso evento sportivo si aprirà oggi, venerdì 26 settembre con due turni di prove libere.





Domani, invece, sarà la volta delle due sessioni di qualifiche ufficiali che definiranno le griglie di partenza seguite, nel pomeriggio, dalla disputa di Gara 1. Domenica, infine, si replicherà con lo start di Gara 2. Entrambi i match saranno articolati sulla durata di 50 minuti più un giro. Altrettanto ricca la programmazione televisiva con la diretta trasmessa su ACI Sport TV (Sky 228) e in streaming tanto sul sito ufficiale www.acisport.it/it/CIGT/home quanto sui canali social ad esso collegati. Previste, inoltre, cronache in differita in onda su Raisport (canale 58 del digitale terrestre).

