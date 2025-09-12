“Ho iniziato a scrivere questo libro per ripercorrere tutta la mia vita e per elaborare tutti gli errori, ma in una delle discussioni fatte con la dottoressa ho capito che era anche molto di più. Quando iniziai a scrivere ero nel mezzo della mia tossicodipendenza ed ero proprio a pezzi ma, scrivendo, mi accorgevo che, lentamente, ricucivo tutti i pezzi della mia vita. Sentivo che la scrittura mi serviva a legarli e che, il legarli insieme, mi aiutava a ricostruire e a liberarmi…”.

Una testimonianza forte e diretta, la voce di una giovane donna che rompe gli schemi e va contro ogni omertà, quella di Betty C., giovanissima autrice del libro “Loop Out. D’amore e di rabbia. Diario di una adolescente in fuga” (319 pagine), edito da Mediter Italia (foto di copertina di Shobha, postfazione di Victor Matteucci) che sarà presentato alle 17,30 di martedì 16 settembre nella Biblioteca comunale di Isola delle Femmine.

A dialogare con l’autrice saranno Orazio Nevoloso, sindaco di Isola delle Femmine; Carmela Di Liberto, presidente della Pro Loco Isola delle Femmine; Biagio Sciortino, assessore alle Dipendenze Patologiche del Comune di Bagheria; Anna Maria Maggio, medico specialista nella medicina delle farmacotossicodipendenze. Modera la giornalista Gilda Sciortino.





Luogo: Biblioteca, Via Palermo, 63, ISOLA DELLE FEMMINE, PALERMO, SICILIA

