Domani sera (martedì 5 agosto), il palco de La Baia del Circolo Velico Sferracavallo si accenderà per l’ultimo appuntamento della Summer Season Concert 2025, ospitando la talentuosa cantautrice Chiara Minaldi.

Un’anima, una voce e la musica intorno è il titolo del concerto che Chiara Minaldi – accompagnata da Aki Spadaro (pianoforte), Luca La Russa (basso elettrico), Samuele Davì (tromba) e Fabrizio Francoforte (batteria) – porterà dalle 21,30 in scena a La Baia (via Plauto 27, Sferracavallo). Un viaggio musicale attraverso i grandi classici della tradizione pop italiana – reinterpretata con eleganza e raffinatezza – e brani inediti.

Agrigentina d’origine ma palermitana d’adozione, Minaldi – definita da Mara Maionchi ‘’la voce che ha stregato il Sol Levante’’ – promette una serata indimenticabile, forte della sua vasta esperienza nel panorama musicale italiano e internazionale. Il suo è un nome che risuona nel mondo del pop e del jazz, con una carriera costellata di successi, collaborazioni di prestigio e riconoscimenti che ne esaltano le doti vocali e la raffinata presenza scenica. Ha calcato palchi importanti come l’Euro Bass Day di Verona, esibendosi al fianco di artisti internazionali, e ha portato la sua musica in Austria in diverse occasioni. La sua bravura è stata premiata con menzioni speciali per le qualità vocali e interpretative al Piacenza Jazz 2011 e la selezione come miglior talento femminile al Lucca Donna Jazz 2011. Nel corso della sua carriera, ha duettato con artisti del calibro di Rossana Casale e Chris Beer, e ha prestato la sua voce per brani di Fabio Concato, Enrico Ruggeri e Luca Barbarossa. Ha aperto i concerti di figure iconiche come Teresa Salgueiro, Mario Venuti e Antonella Ruggiero, e nel 2015 è stata insignita del premio “Venere del Mediterraneo”. La sua versatilità l’ha portata a far parte del progetto discografico e live dell’orchestra jazz Made in Sicily e ad esibirsi in luoghi suggestivi come il Teatro Antico di Segesta, il Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento e Piazza Castelnuovo a Palermo per il Capodanno. È stata inoltre un’ospite fissa all’International Jazz Day a Siracusa nel 2016 e 2018, dove ha cantato al fianco di Nicky Nicolai, e alla Catania Jazz Marathon 2015.

Accompagnata dai migliori talenti della musica jazz e pop siciliana, Chiara Minaldi ha dato vita a progetti discografici di grande rilievo. Il suo primo lavoro, Intimate, nato dalla collaborazione con il pianista e arrangiatore Mauro Schiavone, è un viaggio introspettivo che reinterpreta brani cult del pop (da Joni Mitchell ai Massive Attack, dai Beatles a Sting) e include quattro inediti composti dalla stessa Minaldi. L’album ha scalato le classifiche, raggiungendo la prima posizione nella chart-list Pop/Jazz della Corea del Sud e venendo distribuito in numerosi paesi asiatici ed europei. Molti dei suoi brani continuano ad essere inseriti in compilation internazionali. Nel 2016, Chiara Minaldi ha partecipato alla XII edizione del Premio Bianca D’Aponte con l’inedito Un’anima, conquistando un successo straordinario di critica e pubblico e diventando l’unica artista a vincere due riconoscimenti: “Miglior Interpretazione” e la menzione discografica “Suoni dall’Italia” di Mariella Nava. Il suo secondo album, Le parole hanno un’anima (2019) è un lavoro acustico dalle atmosfere delicate e intime. Anche questo disco, arrangiato da Mauro Schiavone, vanta la produzione artistica di Riccardo Piparo (Ti.Pi.Cal.) e la partecipazione di quindici musicisti, un quintetto d’archi e la special guest Pippo Matino.

Biglietti – comprensivi di un cocktail o di un calice di vino – sono acquistabili in prevendita on line al link, https://labaia.18tickets.it/ oppure direttamente al botteghino della Baia CVSF la sera stessa del concerto (fino ad esaurimento posti).

Per ulteriori informazioni basta contattare la segreteria al 3425040881.





Luogo: CIRCOLO VELICO SFERRACAVALLO, VIA PLAUTO, 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA

