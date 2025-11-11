Un weekend a Palermo per scoprire da vicino il lavoro di una delle casting director più apprezzate del cinema italiano contemporaneo. Panormos Officina Artistica ospita sabato 15 e domenica 16 novembre 2025 una Masterclass con Marta Mancuso, celebre per aver partecipato a produzioni come Il traditore, Stranizza d’amuri, Fino alla fine e la serie TV I Leoni di Sicilia.

Un’Act Experience unica per attori e attrici già formati o con esperienze su set cinematografici e teatrali, interessati a perfezionare il proprio approccio al provino e alla relazione con la macchina da presa.

Gli incontri — che si terranno nei pomeriggi di sabato e domenica, a partire dalle ore 16.00 per circa 3-4 ore — saranno strutturati come simulazioni di provino su testi forniti ai partecipanti dopo l’iscrizione. Durante la masterclass si alterneranno momenti pratici di ripresa e confronti diretti su come proporsi professionalmente, candidarsi ai casting e affrontare le selezioni con consapevolezza e sicurezza.

Al termine del percorso, pensato come una vera e propria Act Experience, le scene girate durante la Masterclass verranno consegnate ai partecipanti come materiale di lavoro e autoanalisi. L’iniziativa, infatti, è finalizzata all’apprendimento e alla crescita artistica: non si tratta di un’audizione né di un’opportunità di lavoro.

Info e iscrizioni

Per informazioni contattare Panormos Officina Artistica ai numeri 091 8545217 e 091 7465443 anche su WhatsApp, oppure visitare il sito web del centro polivalente, la pagina Facebook e il profilo Instagram di Panormos Officina Artistica.

Luogo: Panormos Officina Artistica, via G. G. Arimondi, 5a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

