Nell’ambito del progetto “Scuole e legalità” portato avanti dall’associazione il 14 marzo si è svolto presso l’I.I.S. Gemmellaro di Catania l’incontrodibattito dal titolo Mafia: origini, luoghi comuni ed attualità del fenomeno che ha visto come protagonisti i ragazzi i quali hanno dimostrato particolare interesse per i temi trattati dal prof. Angelo Granata, della Facoltà di Scienze Politiche e sociali di Catania e dall’imprenditore Filippo Casella che ha portato la sua testimonianza. Desideriamo ringraziare il Dirigente scolastico e il corpo docente per l’ottimo lavoro svolto.

Luogo: I.I.S. Gemmellaro

