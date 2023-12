LICATA – Sabato 16 Dicembre è stata inaugurata a Licata una nuova Sala del Regno dei Testimoni di Geova. L’edificio ha una struttura semplice e funzionale ed è stato realizzato in parte da ditte locali e da circa 140 volontari religiosi locali e provenienti da altre parti d’Italia che hanno messo a disposizione la propria professionalità e competenza.

Il nuovo luogo di culto ospiterà i circa 200 Testimoni di Geova della zona di Licata e paesi limitrofi. Sarà aperto a tutti e permetterà lo svolgimento delle attività religiose in un ambiente moderno e accogliente.

Il Sindaco di Licata, l’avv. Balsamo, si è congratulato di persona per la bellezza della struttura e ha detto: “Constato con piacere i risultati delle vostre attività, l’impegno con il quale vi date da fare e la solidarietà sociale che mostrate. È evidente a tutti quanto siete solidali e rispettosi. Mi auguro che il vostro impegno continui a portare buoni risultati”.

Una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Agrigento, visitando la struttura, si è complimentata con i responsabili del cantiere per l’attenzione prestata alle normative di sicurezza e antincendio.

Mario Marino, capo cantiere e responsabile dei lavori, commenta: “I Testimoni di Geova a Licata sono una realtà ben nota da molti decenni, quindi è stata una particolare soddisfazione per tutti noi poter contribuire alla grande ristrutturazione di questo edificio. Chi ha già assistito alle prime riunioni dopo la ristrutturazione si è detto entusiasta nel vedere come gli ambienti sono diventati molto più confortevoli. Nella ristrutturazione sono state abbattute alcune barriere architettoniche, i locali sono stati insonorizzati per agevolare l’attenzione dei presenti e la manutenzione dell’edificio è stata resa più sicura e agevole grazie anche all’installazione di una linea vita che garantirà l’incolumità dei volontari che se ne prenderanno cura. Siamo inoltre felici del buon rapporto che si è instaurato con i vicini che si sono complimentati più volte per il modo ordinato in cui si sono svolti i lavori, nel pieno rispetto di chi abita nei dintorni”.

Piero Maltese, portavoce dei Testimoni di Geova per la Sicilia, aggiunge: “In Sicilia gli oltre 22mila Testimoni di Geova si riuniscono in 90 Sale del Regno come questa di Licata. Ogni Sala del Regno è un centro di istruzione in cui si promuovono elevati valori morali che fanno bene a qualsiasi comunità. È un luogo dove si può trovare aiuto per affrontare i momenti difficili della vita. L’ambiente all’interno è accogliente e amichevole, e chi ha bisogno di conforto e di assistenza spirituale si sente a proprio agio”.

La ristrutturazione della Sala del Regno di Licata è parte di un programma mondiale di costruzione di luoghi di culto autofinanziato dai fedeli stessi. Questo programma permette di costruire simili edifici anche in paesi poveri dove i fedeli non hanno le risorse economiche sufficienti. Nelle Filippine, per esempio, sono state completate più di 1.000 Sale del Regno e in Nigeria sono state realizzate oltre 3.000 Sale del Regno; tra il 1999 e il 2015 i Testimoni di Geova hanno costruito più di 5.000 Sale del Regno anche in Messico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá e Belize.

Per ulteriori informazioni visitate il sito ufficiale dei Testimoni di Geova, jw.org

