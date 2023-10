Tutto pronto per l’uscita del nuovo singolo della cantautrice palermitana Ponente, intitolato “A MALASORTE”. Il brano, incluso nel lato B dell’EP “RIAVULI”, originariamente lanciato nel 2021, è la gemma musicale che segue il recente singolo “SISSI”. La produzione artistica, a cura di Giovanni Parrinello per The Vito Records, garantisce un lavoro di alta qualità, con testi e musiche firmati da Ponente, chitarra e coautore delle musiche Gaetano Mirabella, fisarmonica di Virginia Maiorana, e percussioni dello stesso Giovanni Parrinello.

Il brano, inizialmente composto nel 2022 e successivamente riarrangiato nel 2023, sarà disponibile su tutti i digital stores a partire da oggi 10 ottobre 2023, accompagnato da un videoclip online in uscita nelle prossime settimane. La registrazione, il mixaggio ed il mastering sono stati affidati alle abili mani di Riccardo Piparo presso Cantieri 51, per un suono coinvolgente e di alta qualità.

Ponente ha recentemente ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale, tra cui la vittoria del premio per la migliore performance alla semifinale del prestigioso festival Musicultura 2022 e il riconoscimento fans club alla finale del Premio Pierangelo Bertoli 2022. Parallelamente al successo ottenuto in campo teatrale e cinematografico, Ponente ha continuato a scrivere e produrre musica, presentando ora “A MALASORTE”.

La canzone si presenta come una vera e propria ballata, pensata per essere danzata e cantata in coro. Il ritmo coinvolgente e la melodia avvolgente creano un’esperienza intensa, mentre il testo riflette una critica non troppo velata alla società contemporanea, concentrata sempre di più sul benessere individuale a discapito del bene comune.

Ponente spiega il significato di “A MALASORTE”: “Con questa canzone provo ad esorcizzare la malasorte, incitando chi mi ascolta quasi ad amarla. Forse, facendosela amica, si può affrontare meglio”.

Il singolo continua la tradizione di Ponente di canzoni romantiche ed emozionali alternate a brani dal ritmo incalzante e ipnotico. Questa produzione musicale presenta inoltre una suggestiva contaminazione artistica con sonorità latine, dimostrando l’evoluzione continua e l’approfondimento della sperimentazione sonora nell’arte di Ponente.

Con l’uscita imminente di “A MALASORTE”, Ponente si conferma come un artista versatile e innovativa, pronta a sorprendere il pubblico con la sua musica unica e coinvolgente.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.