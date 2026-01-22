Sono state consegnate oggi le opere relative alla realizzazione dei collettori fognari necessari al completamento della rete fognante del centro urbano di Marsala. L’incontro è avvenuto al Comune alla presenza del sub commissario Toto Cordaro, del sindaco di Marsala Massimo Grillo, del presidente dell’Assemblea Territoriale Idrica di Trapani Francesco Gruppuso e dei tecnici della Struttura Commissariale per la Depurazione.

“Da oggi la città di Marsala – dice il sub commissario nazionale per la depurazione Toto Cordaro – si inserisce a pieno titolo tra i comuni siciliani che rispettano gli standard europei in tema di depurazione. È motivo, questo, di grande soddisfazione insieme con il fatto di aver consegnato un intervento di oltre 12 chilometri per un importo di circa sette milioni di euro che archivia un’infrazione comunitaria relativa a 11.600 abitanti equivalenti. Si chiude, pertanto, una procedura che costava al sistema paese oltre 116mila euro. Un meritato grazie va al sindaco di Marsala Massimo Grillo e all’amministrazione comunale che ha agito in piena sinergia con la Struttura commissariale per il conseguimento di questo straordinario obiettivo”.

“La consegna dell’ultimo lotto della rete fognaria del centro storico – commenta soddisfatto il sindaco Massimo Grillo – rappresenta un risultato storico per la città di Marsala. Il completamento di questo intervento consentirà finalmente di convogliare tutte le acque reflue verso il depuratore, garantendo maggior tutela ambientale, qualità urbana e rispetto degli standard europei. Si chiude così un percorso complesso, frutto di un impegno costante e di una collaborazione efficace tra istituzioni, tecnici e imprese. Un particolare ringraziamento al sub commissario Toto Cordaro e al presidente dell’Ati Francesco Gruppuso. Un passo avanti decisivo per una Marsala più moderna, sostenibile e attenta al benessere della comunità”, conclude.





Luogo: Marsala, Piazza Sant’Agostino, MARSALA, TRAPANI, SICILIA

