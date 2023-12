Your browser does not support the video element.

Torna anche quest’anno “GENZ – Giovani alla ribalta Talent Show”, martedì 12 e mercoledì 13 dicembre al Palacultura di Messina.

La manifestazione, organizzata dall’Agenzia Karamella, con la direzione artistica di Giovanni Grasso, fa parte del cartellone di eventi natalizi “Immagina Messina” del Comune di Messina.

La conduzione delle serate è affidata a Natale Munaò, conduttore radiofonico e cantante, e Antonella Romeo, conduttrice radiofonica.

Si inizia il 12 dicembre alle 18 con la kermesse dedicata alla danza, con le scuole di ballo della città e della provincia, impegnate nelle esibizioni dei diversi stili.

Ospiti d’onore sono i ballerini e coreografi Fabio Raspanti e Nancy Berti.

Fabio Raspanti, nato ad Alcamo (Trapani), è assistente di Garrison Rochell alla trasmissione televisiva “Amici di Maria De Filippi” di Canale 5. La sua formazione si perfeziona a Milano con Brian Bullard e allo Ials di Roma, dove dal 2000 in poi lavora a diversi spettacoli, come i musical “Madre Teresa” e “Forza venite gente”. E’, inoltre, nel cast di spettacoli di successo internazionale, tra cui “Notre dame de Paris”, “Cirque Du Soleil” e “Olimpiadi di Torino 2006”.

Nancy Berti, nata a Rovereto, dopo aver studiato danza classica, a 17 anni si dedica alle danze latino-americane (cha-cha-cha, samba, rumba, paso doble, jive), formandosi anche all’estero con i migliori maestri quali Gaynor Fairweather, Donnie Burns e Espen Salberg, tutti e tre pluricampioni del mondo. Si esibisce in tutto il mondo e gareggia rappresentando l’Italia sulle piste più importanti. Nel 2013 riesce ad aggiudicarsi il sesto posto nella ranking list mondiale professionisti di danze latino-americane. E’ nota al grande pubblico come docente e coreografa nella scuola di “Amici di Maria De Filippi”, ma anche come ballerina e insegnante per gli ospiti speciali “Ballerini per una notte”, nel programma “Ballando con le stelle” di Rai 1, in coppia, tra gli altri, con l’attore Ronn Moss, il nuotatore olimpionico Filippo Magnini e il tenore Andrea Bocelli.

Il 13 dicembre, a partire dalle 14,30, si svolge “Fuoriclasse Talent”, una vetrina per giovani talenti, cantanti, musicisti, ballerini, modelli e chiunque voglia esprimere la propria arte. Chi volesse partecipare, può contattare il 349. 3764817.

Alle 20,30 l’atteso appuntamento con il concerto di Karima “Lifetime”, accompagnata al pianoforte da Piero Frassi. In una originale performance, Karima si racconta attraverso la musica, sua fedele compagna di vita, percorrendo un viaggio nei ricordi, nelle emozioni.

Karima nel 2006 conquista la notorietà partecipando ad “Amici di Maria De Filippi”, dove si classifica terza e vincendo il premio della critica assegnatole dai giornalisti. Inoltre, ottiene un contratto discografico con la Sony BMG. Nel 2009 al Festival di Sanremo nella categoria Proposte si classifica al terzo posto con il brano “Come in ogni ora”. Lo stesso anno esce l’EP di debutto “Amare le differenze”. Nel 2010 esce il singolo “Brividi e guai” che anticipa il suo primo album dal titolo “Karima”. Nel 2015 arriva il secondo album “Close to You – Karima Sings Bacharach”, contenente 13 cover di brani del compositore Burt Bacharach riarrangiati in chiave jazz, pop e R&B. Nel 2021 un altro album, “No filter” e nel 2022 “Karima Xmas” e il suo primo libro per bambini intitolato “Il viaggio di Frida e Dario”, legato al lancio di un nuovo singolo, “Il viaggio”.

Gli spettacoli della due giorni “GENZ – Giovani alla ribalta Talent Show” sono ad ingresso gratuito.

Luogo: Palacultura “Antonello da Messina”, Viale Boccetta, 373, MESSINA, MESSINA, SICILIA

