Intelligenza artificiale, odontoiatria di precisione, odontoiatria di genere, le prospettive biologiche e tecnologiche saranno al centro dell’attenzione in occasione del XXIX congresso nazionale del COI – AIOG (Cenacolo Odontostomatologico Italiano – Associazione Italiana di Odontoiatria Generale), società scientifica che ha scelto Messina come sede del prestigioso appuntamento che riunisce oltre 300 specialisti da tutta Italia e numerosi rappresentanti istituzionali, a cominciare dal presidente nazionale CAO (Commissione Albo Odontoiatri) Andrea Senna, appena rieletto.

L’evento si svolgerà in una duegiorni, venerdì 14 e sabato 15 febbraio nell’aula congressi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Gaetano Martino” di Messina: “L’assise segna un momento fondamentale nel percorso di aggiornamento e approfondimento scientifico che ogni società scientifica porta avanti con i propri associati – spiegano gli organizzatori, la presidente nazionale del COI – AIOG Maria Grazia Cannarozzo e il referente scientifico Giuseppe Lo Giudice, che è anche coordinatore del Corso di laurea in Odontoiatria dell’Università di Messina – un’occasione di confronto e condivisione sui principali items scientifici. Quest’anno tratteremo di Medicina ma soprattutto di Odontoiatria di precisione, partendo dall’Odontoiatria di genere che diventa parte integrante di una progettualità formativa in una prospettiva di multidisciplinarietà”.

Tra i saluti dell’autorità, previsti alle ore 14 di venerdì 14, anche la rettrice dell’ateneo messinese Giovanna Spatari, che riceverà un riconoscimento speciale per il suo prezioso contributo alle donne odontoiatre e contro le discriminazioni nel mondo del lavoro, anche grazie al ruolo di presidente nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro. Il congresso vanta un programma ricco e articolato. La mattina del venerdì alle ore 9.30 si comincia con 4 corsi precongressuali previsti in contemporanea: Davide Farronato parlerà di “Implantologia tra presente e futuro”; Riccardo Nucera e Swapnil Gupta discuteranno della “Scelta degli attachments nella terapia con allineatori trasparenti”. “Applicazioni cliniche dei materiali compositi nel moderno piano di trattamento ricostruttivo” sarà il tema del corso precongressuale tenuto da Alfio Pappalardo, mentre Ernico Carmignani tratterà di “Innovazione dello strumentario e dei materiali per un’endodonzia predicibile e semplificata”.

Sempre venerdì mattina si svolgerà la Sessione Poster articolata su cinque tematiche: Reports di casi clinici (Sessione dedicata ai Soci COI-AIOG); Medicina e Odontoiatria; Il Digitale in Odontoiatria; L’Odontoiatria di precisione e di Genere; Odontoiatria ed Estetica. I contenuti dei Poster dovranno essere relazionati a una Commissione composta dalla presidente Maria Grazia Cannarozzo e dai professori Giuseppe Lo Giudice ed Ernesto Rapisarda. Al vincitore di ogni tematica sarà attribuito un Premio offerto dagli sponsor; al 2° e 3° classificato di ogni sezione sarà consegnato un attestato di merito. Dopo i saluti della presidente Cannarozzo e gli interventi istituzionali, nel primo pomeriggio di venerdì avranno inizio le sessioni scientifiche.

Nella due giorni congressuale i diversi temi saranno trattati da ben 19 relatori: dall’odontoiatria di genere a quella estetica, dalle strategie di prevenzione alla precisione in odontoiatria, dalle correlazioni tra medicina e odontoiatria per concludere con la virtualizzazione del paziente e l’intelligenza artificiale.

Un congresso che raccoglie temi e approfondimenti che attengono a tutte le discipline odontoiatriche, caratterizzando il presente e il futuro del variegato mondo odontoiatrico pur senza trascurare e perdere di vista le complesse interazioni con l’ambito medico.

In questa ottica si inserisce l’attesa tavola rotonda del venerdì che, partendo dalle strategie di prevenzione si soffermerà su “Salute e abitudini viziate” e che vedrà la partecipazione di tre esperti del settore di chiara fama. Sabato 15 infine è programmata anche una sessione ASO della durata di 5 ore, coordinata dal prof. Rapisarda, che certificherà ai partecipanti il 50% dell’aggiornamento obbligatorio che le ASO devono acquisire nel corso dell’anno 2025. Il Congresso si concluderà con la consegna del Premio Alessandro Melli.

“Vogliamo sottolineare – concludono i promotori – che il congresso è gratuito e aperto a tutti, soci e non. Anche la partecipazione alla sessione poster è assolutamente gratuita. Un grande sforzo per noi, reso possibile dal supporto degli sponsor. Riteniamo e lavoriamo affinché l’aggiornamento scientifico sia patrimonio comune, per una professione d’eccellenza e sempre nell’interesse e al servizio dei pazienti. Le Sessioni scientifiche saranno quindi aperte ai colleghi che vorranno cogliere questa opportunità di aggiornamento in terra di Sicilia. Inoltre il congresso è inserito nel programma di ECM”.





