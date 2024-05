Nel duplice appuntamento d’apertura del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, il veloce pilota siciliano (Ferrari 488 Challenge) e il suo inedito coéquipier Lorenzo Pegoraro, penalizzati da una serie di problemi tecnici nel corso dell’intero weekend

Una prima stagionale all’insegna della mala sorte, quella appena vissuta dal pilota siciliano Simone Patrinicola, reduce da un tribolato duplice appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, andato in scena lo scorso fine settimana presso il Misano World Circuit. Il driver ennese, sempre supportato dal management della Tempo srl, e il suo inedito coéquipier Lorenzo Pegoraro, infatti, non hanno avuto la possibilità, loro malgrado, di dire la loro con la veloce Ferrari 488 Challenge del team Best Lap a causa di più problemi tecnici accusati sin dalle qualifiche ufficiali e perpetuatisi anche nelle due gare in programma, chiudendo l’impegno sul tracciato romagnolo lontani dalla zona punti.



«Tanta rabbia e altrettanta frustrazione, questi i sentimenti predominanti» – ha commentato un deluso Patrinicola a ruote ferme – «Visto che, nonostante quanto accaduto nel corso delle prove cronometrate (cedimento di un braccetto nel giro lanciato e un’intera sessione vanificata ndr), scattando così in entrambi i round dal fondo dello schieramento, nei brevi frangenti in cui siamo riusciti a spingere abbiamo tenuto un passo molto simile agli avversari di vertice, prodigandoci in due ottime rimonte fino a sfiorare la top ten prima di arrenderci alle avversità (vistoso calo di potenza in Gara 1 e noie all’alternatore in Gara 2 con ritiro dopo sole tre tornate ndr). Ora non resta che resettare il tutto, rimboccarsi le maniche e riporre fiducia sul prosieguo della stagione, comunque consapevoli di poter risultare competitivi».



Calato il sipario su Misano, il circus del CIGT Sprint riaprirà i battenti ai primi di giugno presso l’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Calendario Campionato Italiano Gran Turismo 2024

4/5 maggio – Misano (Sprint); 1/2 giugno – Imola (Sprint); 15/16 giugno – Vallelunga (Endurance); 13/14 luglio – Mugello (Endurance); 24/25 agosto – Mugello (Sprint); 7/8 settembre – Imola (Endurance); 5/6 ottobre – Monza (Sprint); 26/27 ottobre – Monza (Endurance).

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.