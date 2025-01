Al Teatro Garibaldi di Modica, la musica incontra l’intelligenza artificiale in un dialogo innovativo, attraverso una performance interamente live e uno spettacolo inedito, che consentirà di esplorare nuovi orizzonti anche per le tradizionali sette note. Melodie che nascono e si intrecciano in tempo reale, guidate tanto dalle emozioni quanto dagli algoritmi.

Un’esperienza unica e sperimentale, proposta nel prossimo appuntamento della stagione musicale del teatro, previsto per domenica 2 febbraio alle ore 18:00, intitolato “Popchrom. Voci eterne”.

Un viaggio tra note e tecnologia in compagnia del Chroma Ensemble. Sarà una performance innovativa, un’esperienza immersiva che fondendo le sonorità delle voci originali dei cantanti con immagini suggestive generate dall’intelligenza artificiale, creerà un dialogo continuo tra suono e visione. Stimolando tutti i sensi, il pubblico verrà trasportato in una dimensione molto particolare, in cui brani iconici e senza tempo si intrecceranno a colori e forme, evocando emozioni coinvolgenti.

Le canzoni di artisti che hanno segnato la storia della musica incontreranno l’intelligenza artificiale, e in ciclo che unisce passato, presente e futuro, mostreranno tutta la loro eterna bellezza. “La nostra stagione musicale si arricchisce di un appuntamento che celebra non solo la qualità artistica, ma anche l’innovazione – commentano il presidente delle Fondazione Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – Siamo felici di ospitare il Chroma Ensemble.

Questo concerto rappresenta un esempio di come la musica possa evolversi e abbracciare le nuove tecnologie senza perdere la sua essenza. Siamo sicuri che i nostri spettatori si lasceranno accompagnare dalla magia dei suoni e delle immagini che abiteranno il nostro teatro”.

Fondato nel 2010, il Chroma Ensemble è composto da musicisti di grande talento, riconosciuti e apprezzati su tutto il territorio italiano. L’ensemble vanta un’attività artistica poliedrica che spazia dalla musica da camera tradizionale alla sinfonico-cameristica, passando per generi come la musica etnica, il jazz e il pop d’autore.

La stagione 2024-2025 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il supporto della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Ragusa di Agata Cappello e Cristiano Battaglia.

Media partner Video Regione. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/popchrom-modica.

Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.

Luogo: Teatro Garibaldi di Modica , Corso Umberto I, 207, MODICA, RAGUSA, SICILIA

Data Inizio: 02/02/2025

Data Fine: 02/02/2025

Ora: 18:00

Artista: Chroma Ensemble

Prezzo: 16.00

