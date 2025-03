L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo al fine di consentire lo svolgimento del “Trofeo Nazionale Lido Filippi Beach Sprint Rowing”, nei giorni di oggi, domani, 29 e 30 marzo 2025, ha emesso un’ordinanza di limitazione della circolazione veicolare e pedonale in un tratto di viale Regina Elena, che revoca le precedenti ordinanze n. 336 del 19/03/2025 e 345 del 20/03/2025.

Il provvedimento istituisce il divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare in viale Regina Elena nel tratto compreso tra il viale delle Rose (esclusa) e la via Glauco (esclusa) dalle ore 07.00 alle ore 18.00 dei giorni 27-28-29-30 marzo 2025, così come rappresentato nella planimetria allegata al provvedimento.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.