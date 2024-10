Presso il “Tempio della Velocità”, teatro dell’epilogo stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, l’ennese Simone Patrinicola (Ferrari 488 Challenge) bissa il titolo tricolore nella GT Cup PRO-AM 1^ Divisione

Il catanese Giuseppe Nicolosi e l’agrigentino Davide Di Benedetto, su Porsche 992 GT3 Cup, invece, conquistano un prezioso argento nella 2^ Divisione dell’analoga classe tanto al termine della gara quanto nella serie

Calato il sipario sull’iconico autodromo di Monza, teatro dell’ultimo round stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance andato in scena lo scorso fine settimana, è stato tempo di festeggiamenti per i tre talentuosi piloti siciliani affiancati dal management della Tempo srl. Cucendosi addosso alla perfezione Il noto aforisma “squadra che vince non si cambia”, infatti, Simone Patrinicola ha conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo nella 1^ Divisione (Ferrari e Lamborghini) della GT Cup PRO-AM. Per il driver ennese, su Ferrari 488 Challenge della scuderia Best Lap, un risultato condiviso con i compagni di squadra Luca Demarchi e Sabatino De Mare (ovvero il medesimo e affiatato trittico già vincitore del “Tricolore” 2023) e legittimato con una performance volta tutta all’attacco sin dal pronti-via per chiudere al traguardo, di fatto, primi assoluti nella serie (essendo trasparente ai fini della classifica e dell’aggiudicazione del punteggio quanti li hanno preceduti, ossia l’equipaggio “guest” composto dallo statunitense Ray Acosta e da Marco Bonanomi, su Ferrari 296 Challenge). «Abbiamo fatto il nostro. Siamo andati forte e non abbiamo commesso alcun errore. Obiettivo stagionale pienamente raggiunto, per quanto sia sempre più difficile riconfermarsi» – ha sottolineato un più che soddisfatto Patrinicola – «Un solo rammarico: non essere riusciti a fare doppietta portando a casa anche il titolo nella “Sprint” con Lorenzo Pegoraro. Era alla nostra portata, ma tant’è. Ci riproveremo la prossima stagione».

Un epilogo, altrettanto, soddisfacente per gli altri due esperti conduttori isolani, ovvero il catanese Giuseppe Nicolosi e l’agrigentino Davide Di Benedetto che, alternatisi al volante della Porsche 992 GT3 Cup della Ebimotors con l’altro coéquipier Daniele Cazzaniga, sono saliti sul secondo gradino del podio della 2^ Divisione (riservata alle vetture della Casa di Stoccarda) della GT Cup PRO-AM tanto al termine della “tre ore” sul tracciato brianzolo quanto del campionato. «Alla fine è andata più che bene, considerando che siamo partiti dal fondo dello schieramento montando le gomme slick ma con la pista ancora umida, riuscendo comunque ad evitare la bagarre iniziale e rimanendo competitivi fino alla bandiera a scacchi» – ha commentato Nicolosi – «L’annata agonistica è stata bella, difficile certo ma altrettanto avvincente e stimolante. Abbiamo avuto sempre a disposizione un’ottima vettura, curata d’altronde da un top team. Il bilancio finale è positivo, senza alcun dubbio». Prossimo appuntamento, dunque, al 2025.

Calendario Campionato Italiano Gran Turismo 2024

4/5 maggio – Misano (Sprint); 1/2 giugno – Imola (Sprint); 15/16 giugno – Vallelunga (Endurance); 13/14 luglio – Mugello (Endurance); 24/25 agosto – Mugello (Sprint); 7/8 settembre – Imola (Endurance); 5/6 ottobre – Monza (Sprint); 26/27 ottobre – Monza (Endurance).





