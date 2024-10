Informare gli infermieri su tutti gli aspetti contrattuali e normativi che regolano la professione infermieristica e quella degli operatori sanitari.

È l’obiettivo del convegno dal titolo “Aspetti giuridici e normativi delle professioni infermieristiche” che si terrà nella sede del Comune di Mussomeli sabato 26 ottobre.

L’evento, a cura dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Caltanissetta, mira a divulgare la conoscenza e la messa in pratica degli aspetti normativi, al fine di condurre i professionisti della salute ad adottare comportamenti corretti che si traducono in buone pratiche per l’assistenza alle persone bisognose di cura.

L’iniziativa è rivolta a tutti gli infermieri e operatori del territorio nisseno, per i quali sono previsti crediti formativi.

Il convegno, che prevede la presenza di diverse autorità politiche e istituzionali, si aprirà alle 9:00 con i saluti dell’onorevole Giuseppe Sebastiano Catania, sindaco di Mussomeli e la presentazione a cura di Maria La Greca e Vincenzo Agrò, rispettivamente presidente e vice presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Caltanissetta.

I lavori, moderati dalla giornalista Marianna La Barbera, proseguiranno con i contributi dei relatori: l’avvocato Lidia Licata, esperto di diritto del lavoro, interverrà sul contratto nazionale del lavoro e la concertazione decentrata.

La dottoressa Anna Costanza e il dottore Giuseppe Taibi, rispettivamente dirigente amministrativo dell’ASP di Caltanissetta e responsabile di Target Assicurazione, invece, affronteranno i temi della busta paga e della Legge Gelli-Bianco, della Responsabilità Civile Professionale, della tutela penale e legale.

Sul codice deontologico interverrà Luigi Romano, consigliere dell’Ordine delle Professioni infermieristiche della Provincia di Caltanissetta.

I lavori si chiuderanno con il contributo di Vincenzo Agrò, responsabile regionale della Fondazione “Vita & Salute”, sul tema della collaborazione tra Ordine delle Professioni Infermieristiche e soggetti del terzo settore in difesa della salute del cittadino.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Caltanissetta riproporrà il convegno nel 2025.

Precisamente, a Caltanissetta, Niscemi e Gela rispettivamente nei mesi di gennaio, marzo e giugno.

Luogo: Comune di Mussomeli , MUSSOMELI, CALTANISSETTA, SICILIA

Data Inizio: 26/10/2024

Data Fine: 26/10/2024

Ora: 09:00

Artista: Vincenzo Agrò

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.