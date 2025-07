Crescono di anno in anno il progetto e l’impegno civile di A nome Loro, Musiche e voci per le vittime di mafia. La maratona artistico-musicale ideata da Sade Mangiaracina- che dal 2023 chiama a raccolta nello straordinario scenario del Parco Archeologico di Selinuntei protagonisti della musica italiana, giornalisti impegnati sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, attivisti anti-mafia e familiari delle vittime- va sempre più di pari passo ad iniziative di valore che hanno una ricaduta tangibile sul territorio.



Oltre alla volontà di valorizzazione dei talenti in erba- con l’assegnazione di una borsa studio per il CET, scuola di alta formazione musicale- l’Associazione ha pensato quest’anno di impegnarsi a favore della riqualificazione del parco giochi che insiste sulla Piazza Villa Quartana di Triscina, frazione balneare di Castelvetrano, realizzato nel 2012 ed oggi in stato di abbandono.



“Vogliamo restituire alla comunità castelvetranese un sito simbolo di aggregazione per i più piccoli e le loro famiglie, un luogo dimenticato perché torni ad essere fruito e vissuto dalla comunità- dichiara la Presidente La Presidente di A nome Loro, Sade Mangiaracina, pianista e compositrice italiana di spicco nel panorama jazz contemporaneo- ogni anno cerchiamo di fare la nostra piccola parte per alimentare quella bellezza in cui tanto crediamo, e che per noi è la vera strada per riscattare questa terra e la comunità che vi appartiene”.





Il progetto sarà realizzato grazie a parte degli introiti dal ricavato dei biglietti per partecipare al grande evento di A Nome Loro, il 13 settembre al Parco archeologico di Selinunte.



“Quest’anno chiediamo un contributo simbolico di 10 euro per l’ingresso alla manifestazione- precisa Sade Mangiaracina- una scelta che si è resa necessaria a seguito della mancata concessione del contributo regionale, che in passato ci ha permesso di offrire l’evento gratuitamente. Siamo certi che il pubblico comprenderà questa motivazione e continuerà a sostenerci”.



“Con parte di questi proventi, come anticipato, finanzieremo la messa in sicurezza dell’area di Villa Quartana e l’installazione di giochi nuovi e funzionali al suo interno. Per dare un segnale ancora maggiore a favore della legalità, di concerto con l’Amministrazione comunale di Castelvetrano, abbiamo inoltre deciso di intitolare il parco ai fratellini Asta, vittime di mafia nella strage di Pizzolungo del 1985”. A proposito, per realizzare la targa apposita, sarà aperto a breve un contesto creativo sui canali social di A nome loro.



“La riqualificazione del parco giochi di Piazza Villa Quartana, promossa dall’Associazione A nome Loro- dichiara l’Assessore alla Cultura e alle Politiche Sociali del Comune di Castelvetrano, Rosalia Ventimiglia – è un’iniziativa che accogliamo con grande favore, poiché perfettamente in linea con le progettualità già avviate dall’Amministrazione. Avevamo infatti già intrapreso l’iter per accedere ai finanziamenti destinati alla riqualificazione delle aree gioco in città e l’intervento su Triscina sarebbe stato avviato per il prossimo futuro”.





Intanto, la line up pop e di qualità, con artisti di diversa provenienza e formazione che si esibiranno tutti per la III edizione di A Nome Loro, il 13 settembre al Parco archeologico di Selinunte, si arricchisce sempre più.



Ad alternarsi sul palco ci saranno nomi che hanno fatto la storia della musica italiana come Ron, Avion Travel ed Enzo Avitabile ma anche artisti di nuova generazione come Ditonellapiaga e Leo Gassman, il nuovo pop cantautorale di Dimartino, il jazz-rock alternativo e cinèphile dei Calibro 35 e un ensemble davvero unico come i Neri per Caso, tornati al successo di recente grazie anche alla presenza fissa a Gialappa Show. E poi ancora il cantautorato elegante di Bungaro in compagnia del sassofonista Raffaele Casarano, già direttore artistico di uno dei più importanti festival italiani – il Locomotive Jazz in Salento – la rock band di Scampia A67, il dj/producer di Assalti Frontali Bonnot, lo storico collettivo reggae/urbanShakalab e l’esplosione di fiati folk degli Ottoni Animati, il respiro mediterraneo diCico Messina, il giovane cantautore Ermes Russo, la raffinatacantautrice e pianista Giulia Mei, i ricordi beat de Gli Asteroidi, lo stile inconfondibile degliAlmanegretta, l’autore televisivo e scrittore palermitano Ciccio Bozzi, e l’attore, comico e conduttore di Striscia La Notizia Roberto Lipari.



Ma questi sono soltanto alcuni degli artisti protagonisti di A Nome Loro 2025: nelle prossime settimane verrà infatti annunciata la line up completa di questa III edizione che promette di riservare alcune sorprese.



Il concerto è organizzato da A Nome Loro APS e dal Parco Archeologico di Selinunte in collaborazione con Coop Sociale Incontro.



