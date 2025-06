Dieci anni del Cineteatro Lux. 10 anni di emozioni, teatro, cinema, lacrime e sorrisi.

Il 26 Giugno è una data importante per la città di Palermo: sono dieci anni dalla rinascita del famigerato Cinema Lux, trasformato anche in teatro, un luogo che nel centro della città è diventato punto di riferimento e di ritrovo per tutti gli amanti del cinema di nicchia.

Il Lux, giovedì 26 Giugno, alle 21.00 in via Francesco Paolo Di Blasi 25, vuole festeggiare con tutti i suoi abituali ospiti ed oltre, il suo compleanno offrendo alla città un concerto unico ed imperdibile in compagnia di dolci e ironici momenti teatrali.

Alla presenza di numerose autorità cittadine, si festeggia un traguardo importante:

“10 anni indimenticabili segnati anche da un evento particolare come il covid che ci vede oggi una bella realtà del Patrimonio Culturale di questa città. Amiamo il cinema, amiamo il teatro, amiamo socializzare e vivere i rapporti umani, questa è la mission del CineTeatro Lux che continuerà sempre meglio la propria attività”, dichiara il suo Direttore Artistico Orazio Bottiglieri.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

