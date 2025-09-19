L’associazione Quarto Tempo con il suo centro culturale Xinergie di piazza Sant’Anna, 3 riparte per la sue undicesima stagione di attività nel cuore di Palermo, con sempre maggiore attenzione e cura per il territorio e gli abitanti del centro storico. Quest’anno con una marcia in più grazie ai corsi dedicati ai più piccoli. Il fine ultimo resta, come sempre, il benessere e la salute della persona a 360 gradi.

Dopo aver ampliato il suo palinsesto di attività con le scuole Oltrétoiles. Danza ed espressione, Xinergini e Fitness, Arti Marziali e olistico, arriva un’importante novità: il centro stanzia 21 borse di studio per poter accedere alle discipline offerte, grazie al finanziamento della Regione Siciliana e in particolare dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.





Più nel dettaglio, grazie ai fondi stanziati, si possono seguire i corsi di Teatro (7-17 anni), Gioco Musica (6-10 anni), Kung Fu (9-13 anni). E ancora Danza aerea con amaca, Pilates, Cura danza.

Per ottenere una borsa di studio occorre mandare una mail a xinergiepalermo@gmail.com con oggetto “borsa di studio – progetto Creatività per la Libertà”.





Nel testo del messaggio è necessario scrivere la disciplina scelta e un’eventuale seconda opzione nel caso in cui la prima fosse già al completo. A corredo della domanda bisogna allegare anche l’ISEE, (che deve essere inferiore a 20.000 euro) e un documento di riconoscimento. Hanno la precedenza le richieste con ISEE minore e l’ordine di arrivo della mail. Le richieste devono essere mandate entro e non oltre il 30 settembre 2025 alle ore 00.00.

A ogni mail il centro culturale Xinergie risponderà rendendo noto l’esito della richiesta. Verrà inoltre specificato il periodo della borsa di studio di cui si vuole usufruire e, nel caso in cui non fossero disponibili le 2 alternative scelte, con le altre disponibili.

Luogo: Centro culturale Xinergie, Piazza Sant’Anna, 3 Palermo

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.