Un concerto-regalo per Pasqua. Il Rotary Palermo Est – che organizza ogni anno il seguitissimo ciclo di concerti gratuiti di Natale a Palermo – ha infatti deciso di offrire alla città anche un appuntamento pasquale: scende così in campo una delle orchestre più amate della rassegna invernale, quella Symphonic Band “Giacomo Candela” di Buseto Palizzolo, diretta da Nicolò Scavone, che per l’occasione si unirà al Coro Polifonico Laudate Dominum dell’Associazione Bequadro di Bagheria, diretto da Salvatore Di Blasi. Solisti, il soprano Anna Giulia Anselmo e il basso Marco Tinnirello. Eseguiranno il Requiem op. 48 per soli, coro e orchestra di Gabriel Fauré e la March For The Funeral Of Queen Mary, composta da Henry Purcell nel 1695, primo esempio storico noto di marcia funebre, in seguito usata nella colonna sonora di “Arancia meccanica”.

Il concerto è in programma la sera del Mercoledì Santo, domani (16 aprile) alle 21 alla Chiesa del Gesù di Casa Professa.

L’ingresso è libero

Luogo: Chiesa del Gesù di Casa Professa, Piazza Casa Professa, 21

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 16/04/2025

Data Fine: 16/04/2025

Ora: 21:00

