



Sabato 13 dicembre, alle ore 9.00, la Sala delle Capriate del Complesso Monumentale di Palazzo Steri, che ospita il Rettorato dell’Università degli Studi di Palermo, sarà la sede di BLUE INNOVATION MED – Tecnologie per il Mediterraneo.

L’evento, prodotto da Fidelio Cultura Integrata, è promosso dal Centro di Competenza ARTES 4.0 con il patrocinio del Comune di Palermo.

Blue Innovation MED – Palermo 2025, alla sua prima edizione, è dedicato allo sviluppo e alla diffusione di tecnologie avanzate per il mare, con un focus sul Mediterraneo come laboratorio naturale di innovazione, sostenibilità e crescita economica. La manifestazione riunisce ricercatori e ricercatrici, imprese, policy maker e stakeholder per esplorare nuove soluzioni nei campi della blue economy, dell’innovazione agevolata e della tutela ambientale.

Attraverso sessioni scientifiche, confronti istituzionali e presentazioni di casi industriali, l’evento intende promuovere la cooperazione tra ricerca e impresa, favorendo l’adozione di tecnologie intelligenti per la gestione delle risorse marine, la protezione degli ecosistemi e lo sviluppo di modelli di business sostenibili.

Blue Innovation MED mira così a rafforzare il ruolo del Mediterraneo come area strategica per l’innovazione blu e per la transizione ecologica del settore marittimo.

ARTES 4.0, il Centro di Competenza ad Alta Specializzazione finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggrega una rete di partner nel campo della robotica avanzata, della digitalizzazione, della sensoristica e dell’automazione in grado di declinare le proprie competenze per applicazioni marittime e marine. In campo ci saranno tecnologie, collaborazioni strategiche e risorse del Centro di Competenza per valorizzare la filiera “mare, tecnologia, produzioni” in chiave di sostenibilità e digitalizzazione, mettere in rete imprese con network nazionali e internazionali, presentare progetti e tecnologie, e stimolare collaborazioni in tema di Blue Economy Innovation.

Blue Innovation MED intende lanciare una serie di stimoli che valorizzino le possibili sinergie multidisciplinari su un ambito che è volano di progresso per la Sicilia e per l’intero Mediterraneo. Creatività, Ricerca, Innovazione, Impresa, Istituzioni insieme per una nuova Cabina di Regia sul Mediterraneo.

All’interno della Sala delle Capriate, durante il convegno, sarà anche allestita, in ‘preview’, con alcune delle immagini più significative, la mostra fotografica ‘Maraevigghia – Palermo, il mare negato, il mare ritrovato’ di Giuseppe Graziano.

Venti pannelli che raccontano, con l’occhio emozionale del fotografo, la storia d’amore tra i palermitani ed il ‘loro’ mare che, nel corso degli anni in qualche modo era stato negato alla città e negli ultimi anni, con il ripristino della ‘costa sud’, ha trovato una nuova vita nel cuore di Palermo.

Questo il programma del convegno:

Modera Enza Spadoni, Coordinatrice ARTES 4.0 Sicilia

Roberto Lagalla, Sindaco Comune di Palermo

Massimo Midiri, Rettore Università degli Studi di Palermo

Paolo Dario, Direttore Scientifico ARTES 4.0, Professore Emerito Scuola Superiore Sant’Anna, Coordinatore EDIH ARTES 5.0

Giuseppe Antonio Sofia, Coordinatore Case del Made in Italy Sicilia e Calabria, Dirigente ad interim Casa del Made in Italy Sardegna, MIMIT

PANEL 1. La Rete ARTES 4.0 per il Mediterraneo

Introduce Paolo Dario, Direttore Scientifico ARTES 4.0





Antonio Usai, Docente Università di Sassari, Responsabile Macronodo ARTES 4.0, “ARTES 4.0 nel nuovo Polo della Nautica di Olbia”

Antonella Querci, Direttrice Sviluppo, Programmi Europei e Innovazione ADSP Mar Tirreno Settentrionale, “La Blue Line Initiative del Comune di Livorno”

Annalisa Tardino, Commissario Straordinario Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, “Il sistema portuale come Hub di Innovazione e motore di crescita economica e sociale”

Nunzio Abbate, General Manager | System LAB STMicroelectronics, “La Strategia ST per l’Innovazione nel Mediterraneo”

Daniela Segreto, Programmazione Presidenza Regione Siciliana, “La cooperazione trasfrontaliera come opportunità di sviluppo economico per la Sicilia: l’Avviso Interreg 2 Italia-Malta”

Maria Pia Bottino, Responsabile UTC S3 Sicilia, Regione Siciliana, “Gli strumenti di Programmazione della Regione Siciliana per l’Economia del Mare”*

PANEL 2. Tecnologie per il Mediterraneo





Introduce Antonino Valenza, Docente e Direttore Centro per il Trasferimento Tecnologico Università degli Studi di Palermo





. Giovanni Muscato, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica, Università di Catania, “Robotica e tecnologie per il mare nella ricerca universitaria”





Adriano Fagiolini, Professore BioAutomazione Università degli Studi di Palermo, Referente UniPA della sede ARTES 4.0 di Palermo, “ROV sottomarini per il monitoraggio della qualità delle acque marine”

Ignazio Infantino, Ricercatore ICAR/CNR, Responsabile Macronodo CNR @ ARTES 4.0, “Boe sensorizzate per il monitoraggio ambientale”

Lucio Russo, AD Cubit Innovation Labs, Sistemi subacquei modulari e flessibili per attività di monitoraggio e tutela degli ambienti marini

Debora Zrinscak, Senior PM ARTES 4.0, “Blue Hub – Test Bed Mediterraneo per le tecnologie della Blue Economy”

PANEL 3. Mare, Sostenibilità, Benessere









Introduce Benedetto Sirchia, Dirigente responsabile della UOS Ambiente marino costiero e acque di transizione – ARPA Sicilia, “Mare e Sostenibilità. Monitoraggio Ambientale, Dati e Innovazione”





Gianluca Sarà, Prof. Ordinario di Ecologia Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare UNIPA e Responsabile Scientifico SPOKE 1 – Mare del Centro Nazionale Biodiversità (NBFC), “La tutela della Biodiversità come misura di impatto nello sviluppo tecnologico”

Michele Migliore, Dirigente di Ricerca CNR-IBF, Fondatore dell’Infrastruttura EBRAINS – Italy, “Ricerca su ambiente e cervello: l’Infrastruttura di ricerca per le neuroscienze EBRAINS-Italy e il programma di accesso transnazionale”

Biagio Semilia, AD Digitrend e Innovation Island, “Strategia di Specializzazione Intelligente nell’Economia del Mare, i risultati del Premio Innovazione Sicilia”

Giuseppe Giunchiglia, Presidente Circolo Velico di Sferracavallo, “Sport quale strumento di riqualificazione delle coste”

Antonio Mancuso, Professore di Ingegneria Meccanica Università degli Studi di Palermo, “Ingegneria della vela”

Carlo Cauchi, AD Kosmos srl, “Foil-Bike quale modello di ingegneria per lo sport in mare”

Dario Scalia, Presidente Confcommercio Giovani Palermo, Presidente ‘Metropolitree’, “Interventi Plastic Free sui litorali”





CONCLUSIONI





Alessandro Anello, Assessore Turismo Comune di Palermo

Dario Cartabellotta, Dirigente Generale – Dipartimento delle attività produttive

Per registrarsi:





https://blueinnovationmed.artes4.it/













Luogo: Palazzo Steri, PALERMO, PALERMO, SICILIA

