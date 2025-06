Un format inedito arriva a Palermo: il Corso di scrittura sentimentale (e altre urgenze) è un laboratorio in quattro incontri dal vivo che unisce esercizio, ispirazione e crescita narrativa.

Pensato per chi vuole potenziare le proprie competenze espressive e riscoprire un nuovo modo per appassionarsi a scrittura e lettura, offre strumenti concreti e creativi per raccontarsi (e raccontare) con più consapevolezza.

Dove: Spinno – Bistrot vegetariano e vegano, via Marche 12, Palermo

Quando: 20, 21, 27 e 28 giugno

Orario: dalle 17:30 alle 19:00

Durata: 4 incontri da 90 minuti ciascuno

Cosa ti aspetta? Esercizi sensoriali capaci di stimolare la scrittura

Porta un oggetto che hai ritrovato, una foto, pensa a una canzone che ti ha cambiato, una storia che non hai mai scritto.

Risveglia memoria olfattiva e tattile.

Siediti nei pensieri di qualcun altro, prova a raccontarli.

Scrivi per gioco, per esigenza, per vedere che succede

Cosa ti porti a casa?

Gran finale: una serata open mic con voci, letture e un piccolo libro collettivo da sfogliare, regalare, tenere sul comodino.

Il corso è rivolto a chi scrive, ma anche a chi vuole migliorare la propria comunicazione, affinare lo sguardo, e acquisire competenze spendibili nella vita e nel lavoro: chiarezza, empatia, precisione narrativa.

Posti limitati. Info e iscrizioni in DM o via mail a: direlecose@gmail.com

Chi conduce il corso:

Daniela Gambino è una scrittrice e giornalista. Ha pubblicato saggi e romanzi. Tiene laboratori di scrittura creativa e autobiografica in tutta Italia. Il suo stile mescola ironia e profondità emotiva, con un approccio sempre originale e accessibile. Maggiori informazioni sul suo lavoro: https://questodeviscrivere.carrd.com





