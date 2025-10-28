Il 6 novembre 2025 alle ore 17, nella sede dell’istituto Gramsci Siciliano (Cantieri culturali Zisa – via Paolo Gili 4 | Palermo), si svolgerà il terzo incontro del ciclo di seminari “Insegnare la storia contemporanea”, un’iniziativa di formazione e aggiornamento per la scuola, ideata dalla Commissione didattica della Società italiana per lo studio della storia contemporanea, come un canale di dialogo tra il mondo della ricerca e quello dell’insegnamento. I precedenti appuntamenti sono stati dedicati a mafia e antimafia e al genere, l’ultimo (il quarto) sarà dedicato alla nazione.

Nella puntata del 6 novembre, organizzata insieme all’Istituto Gramsci siciliano con la collaborazione del Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Palermo, verrà affrontato l’argomento della Resistenza, anche in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione. Interverranno studiose e studiosi tra i più noti a livello nazionale e professionisti della ricerca che insegnano a scuola.

Luogo: Istituto Gramsci Siciliano, Cantieri culturali alla Zisa – via Paolo Gili , 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

