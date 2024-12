Gli artisti del Gruppo Colorato sono i protagonisti, a Palermo, di un evento culturale che mescola pittura e riflessioni sulla condizione umana contemporanea.

“Halley- Riporta la luce su questa Terra” è il titolo della mostra collettiva in programma dal 7 al 12 dicembre, negli spazi della Basilica della Santissima Trinità La Magione, in via Magione 44.

L’esposizione, che vede alla direzione artistica Aurelia Canè – curatrice, inoltre, della creazione grafica digitale –sarà inaugurata sabato 7 dicembre alle 16:30, alla presenza di Monsignor Salvatore Grimaldi, Rettore della Basilica.

Al vernissage, parteciperanno anche Fulvia Reyes e Mauri Lucchese, rispettivamente presidente onorario e presidente del Gruppo Colorato.

La presentazione e la critica delle opere sono state affidate alla poetessa Ketty Tamburello.

All’evento prenderanno parte, in qualità di ospiti, le giornaliste Dora Di Cara e Marianna La Barbera, il poeta e scrittore Francesco Federico e l’attore Gioacchino Sinagra.

A esporre le loro opere, saranno gli artisti Lory Andriolo, Adriana Bonanno, Annita Borino, Laura Buffa, Diego Buonaccorso (Vagans), Ernesto Butticè, Rosario Calì, Maria Teresa Canalella, Diana D’amico, Veronica De Maria Bergler, Bernadette Ferrari, Carmen Frisina, Giuseppe Gurrera, Marcella Li Brizzi, Saverio Lunetta, Vincent Mancino, Rossella Marino, Serenella Martorana, Mirela Morreale, Daniela Orlando, Ignazio Pensovecchio, Carla Perez, Giovanna Piazza, Marco Previti, Maria Costanza Piraino, Vittorio Randisi, Fulvia Reyes, Giuseppe Spinoso, Rossella Spinuzza, Ketty Tamburello, Marco Troia, Maria Rosa Tutone, Anita Vitrano e Miroslawa Ziarczynska (Miros).

La mostra mira a sollecitare riflessioni sulla necessità di rendere la Terra più vivibile e armoniosa, anche grazie al contributo della cultura e dell’arte.

Le opere sono fruibili tutti i giorni, con ingresso gratuito, dalle 9:30 alle 18:30.





Luogo: Basilica della Santissima Trinità La Magione, via Magione , 44 , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 07/12/2024

Data Fine: 12/12/2024

Ora: 16:30

Artista: Gruppo Colorato

Prezzo: 0.00

