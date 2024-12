In occasione del Natale, il Real Albergo delle Povere a Palermo si trasformerà in un luogo di incontro e riflessione sull’essenza più profonda dell’umanità.

Dal 14 al 20 dicembre, nell’edificio fondato nel 1733 sotto il Regno di Carlo III di Borbone che sorge in corso Calatafimi 217, si terrà la mostra dal titolo “Un Natale di Emozioni”, a cura dello storico e critico d’arte Leonarda Zappulla.

Si tratta della prima tappa esterna del progetto “Experience” ideato e diretto dalla stessa curatrice, fuori dalla sede di via delle Croci 16.

“La mostra, un esempio di arte relazionale a trecentosessanta gradi – spiega Leonarda Zappulla – esplorerà il vasto e complesso spettro delle emozioni umane attraverso un percorso coinvolgente e immersivo”.

Protagoniste, le arti visive e le esperienze sensoriali accompagnate da alcune performances dal vivo.

La collettiva sarà inaugurata sabato 14 dicembre alle 17:00 e rimarrà visitabile tutti i giorni, con ingresso libero e gratuito, dalle 10:00 alle 17:00.

Durante il vernissage, pittura, fotografia, scultura, teatro e musica si incroceranno guidando il pubblico verso il benessere psico-fisico attraverso l’esplorazione delle cinque principali emozioni universali: gioia, tristezza, rabbia, paura e disgusto.

“Una volta terminato il viaggio tra l’arte contemporanea e i sensi – spiega la dottoressa Leonarda Zappulla – il visitatore potrà scoprirsi rigenerato e nuovamente consapevole del dono prezioso delle emozioni, trovando la spinta necessaria per lasciare fluire via da sé le energie negative e focalizzare invece le proprie attenzioni su quelle positive, naturali, creative e dinamiche”.

“In un simile contesto – aggiunge – l’arte diventa uno strumento di liberazione e autoaffermazione, un mezzo per plasmare la propria realtà e il proprio destino”.

L’evento mira dunque a stimolare una riflessione collettiva, invitando a vivere il Natale – tradizionalmente associato alla gioia e alla condivisione – reinterpretandolo come un’opportunità per confrontarsi con tutte le emozioni.

“Così come Friedrich Nietzsche – afferma Leonarda Zappulla – vedeva nell’arte la chiave per superare le paure e i limiti dell’esistenza umana, così la mostra invita a esplorare i sentimenti più intensi e profondi e a riconoscerli come parte integrante della nostra identità”.

Un viaggio unico nelle emozioni, una celebrazione dell’arte come forza vitale e catartica, capace di toccare le corde più intime dell’anima: molto più di una mostra, “Un Natale di Emozioni” è un’esperienza interattiva coinvolgente.

Il pubblico diviene infatti parte attiva dell’arte in un dialogo continuo con le emozioni e l’ambiente circostante.

All’interno della splendida struttura – progettata in gusto barocco dall’architetto Orazio Furetto e completata in stile neoclassico dagli architetti Venanzio Marvuglia e Nicolò Di Puglia – i visitatori potranno ammirare le opere degli artisti partecipanti: Alice Anti, Anna Maria Belli, Daniela Biella, Antonella Canfora, Lia Chia, Stefania Corvino, Francesco Delli Noci, Augusto Gennari, Francesca Giambino, Marco Grechi, Rossella Marino, Clara Polito, Paolo Residori, Dario Romano, Paola Salomè, Maria Scalia, Erina Alushi, Francesca Annaloro, Rita Astolfi, Brunella Bianchi, Enrico Butticè, Rita Caredda, Nadia Cavallari, Claudio Cavalli, Lia Chia, Cristina Cornaglia, Piera Cuccia ,Rosa D’Angelo, Erika De Gregorio, Stefania Fois, Eleonora Furno, Leonardo Furno ,Carla Gallo, Marina Gatta, Antonella Marina Gensale – Marì, Stefania Gravili, Maurizio Iazeolla, Massimiliano Isaia, Morena Lanari, Vincenzo Luciani, Enrica Mancini, Monica Marcenaro, Antonio Marzo, Brunella Messori, Michelina Milella, Francesco Montoneri, Moreno Lonardi, Marco Moroni, Maria Paola Mortellaro, Sofia Nancy, Maria Natali, Giuseppe Oliva, Antonio Pallante, Cinzia Pedruzzi, Alessandra Pernarella, Luigina Fernanda Paola Cerrina, Patrizia Pierandrei, Fabrizio Pinzi, Samantha Pizzichi, Emilia Ramorini, Luana Rivera, Elena Rizzardi, Carmelo Romeo, Barbara Sandri, Andrea Sanna, Cristiano Scano, Giulia Serafino, Michele Stocco, Renata Storari, Giuseppa Sutera, Maria Velardi, Giuseppa Vittoria e Mario Zammit Lewis.

Nella sala accanto, inoltre, saranno esposte alcune opere del Paleolitico Astratto e dell’Astratto di Paolo Luise.

La personale dell’artista campano dal titolo “Non siamo mai stati moderni” è attualmente in corso allo spazio “Experience”, dove rimarrà fruibile fino al 30 dicembre, tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00 tranne la domenica e il sabato solo su appuntamento.





Luogo: Real Albergo delle Povere , corso Calatafimi , 217 , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 14/12/2024

Data Fine: 20/12/2024

Ora: 17:00

Artista: Leonarda Zappulla

Prezzo: 0.00

