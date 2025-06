Una mostra che avvicina il Brasile alla Sicilia. Alla Chiesa di San Crispino e Crispiniano a Ballarò fino al 28 giugno sarà possibile visitare la mostra di pittura dell’artista Carmen Francisca Fonseca “Il mare della Sicilia, come io lo vedo. La visione di una Brasiliana. L’autrice della mostra, pittrice, fotografa e poetessa, brasiliana di São Paulo, dipinge prevalentemente i monumenti della sua città in bianco, nero e rosso. Ha esposto nel suo paese natale ma anche in molti altri paesi come Argentina, Uruguay, Cile, Stati Uniti, Francia, Ungheria e ancora Belgio, Portogallo, Germania, Svizzera e Lussemburgo. Nei primi anni duemila, Carmen Fonseca scopre la Sicilia e rimane folgorata dal suo mare e dai suoi colori, così diverso ed in contrasto con quelli del Brasile. Un amore a prima vista che inizialmente porta la Fonseca a fotografarlo e successivamente a dipingerlo tanto da abbandonare temporaneamente la monocromia. Nasce così il progetto sul mare siciliano. Non è la prima volta che l’artista porta i suoi dipinti in Sicilia. Già nel 2019 era stata a Catania. Adesso è la volta di Palermo dove la mostra rimarrà fino a fine mese. “Qui in Sicilia ho scoperto il mare blu, il mare che più mi piace. Ho avuto l’istinto irrefrenabile di dipingerlo, quasi un’ossessione. Ho ricevuto vigoria e intensità dal mare di Sicilia e come le maree che danno e prendono, voglio restituire, a mia volta, e regalare tutto il bene ricevuto, a chiunque lo osservi come me – spiega l’artista – attraverso la mia arte, voglio mostrare tutto quello che io vedo: la terra, il mare osservato dall’alto. Ed è così che riesco a guardare la profondità, quella profondità che mi colpisce, la profondità che nasconde tanti misteri, tanta bellezza, tanti colori. Vedo tutto quello che guardano gli altri, ma vedo anche cose che nessuno vede, ecco spiegato il titolo della mostra: la mia visione, il mare attraverso i miei occhi, visto in una forma nuova – conclude”. Il Consolato Onorario del Brasile in Sicilia ha voluto rendere tributo all’artista, organizzando la sua mostra proprio a Palermo con il patrocinio dell’Ambasciata del Brasile in Roma, del Comune di Palermo, dell’Assessorato alla Cultura e del Sistema Bibliotecario e dell’Archivio Cittadino. La mostra è stata inaugurata dalla Console Onoraria del Brasile in Sicilia Rosalia Calamita, dal Sindaco Roberto La Galla, dal Responsabile del Settore Culturale dell’Ambasciata del Brasile in Roma Luiz Felipe Maciel Gomes e dalla Responsabile dell’Archivio Storico Claudia Fucarino e rimarrà aperta fino al 28 giugno tutte le mattine e mercoledì, giovedì, sabato e domenica fino le ore diciassette.





Gabriele Messina

Ufficio Stampa Corpo Consolare di Palermo

Tessera ODG n.171663

3662033959

