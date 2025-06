Mercoledì 25 giugno 2025, alle ore 17:30, nella suggestiva cornice dell’Orto Botanico di Palermo, nello spazio antistante Serra Carolina (Via Lincoln 2), si terrà l’evento di presentazione del progetto Green Aromas, un’iniziativa strategica volta a promuovere la sostenibilità, la competitività e la qualità nella filiera vitivinicola siciliana attraverso l’innovazione applicata al vitigno autoctono Catarratto.

Il progetto nasce dalla volontà di valorizzare le caratteristiche aromatiche e agronomiche del Catarratto, attraverso pratiche sostenibili e un approccio multidisciplinare che coinvolge aziende agricole, enti di ricerca e imprese dell’innovazione tecnologica. A guidare il partenariato è il Consorzio CORERAS, con la partecipazione del Consorzio CORIBIA, dell’Università degli Studi di Palermo, dell’Azienda Agricola Di Bella, dell’Azienda HTS Enologia, e di altri attori del territorio.

Ad aprire l’incontro saranno i rappresentanti delle istituzioni regionali e dei consorzi promotori,

Seguirà una sessione tecnica dedicata agli aspetti scientifici, agronomici ed enologici del progetto, con interventi dei principali partner di ricerca e delle aziende coinvolte. Saranno presentati i risultati delle sperimentazioni in campo e le prospettive di valorizzazione del Catarratto attraverso l’approccio integrato del progetto Green Aromas.

L’evento si concluderà con una degustazione guidata di vini Catarratto, per far conoscere e apprezzare al pubblico il frutto della ricerca e del lavoro in vigna.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma i posti sono limitati. Si consiglia di prenotare compilando il form presente in bit.ly/greenaromas

Il progetto Green Aromas è cofinanziato dal PSR Sicilia 2014-2022, sottomisura 16.1.

INFO SUL PROGETTO: catarratto.org/

Per informazioni rivolgersi a:

CONSORZIO CORERAS, responsabile della comunicazione Maurilio Caracci, telefono 389.4378994

Luogo: Orto Botanico, via Lincoln, 2, PALERMO, PALERMO, SICILIA

