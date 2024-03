Con uno spettacolo completamente nuovo, fresco ed esilarante che ammalierà il pubblico grazie allo spiccato e ben conosciuto senso dell’humor, arriva, a Palermo, il duo comico I Senso D’Oppio.

Appuntamento sabato 16 marzo, alle 21:15, e domenica 17 marzo, alle 17:45, al Cineteatro Colosseum, in via Guido Rossa, 7 (Bonagia).

Pietro Casella e Francesco Lattarulo, in arte I Senso D’Oppio, sono cresciuti con il teatro, il cinema e la televisione e all’attività drammaturgica hanno sempre alternato imprevedibili performance di strada, attraverso le quali hanno sviluppato una particolarissima verve comica che consente loro di mettere in scena l’assurdità tragicomica di un quotidiano dominato dai luoghi comuni, televisivi e non.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare i numeri 091442265 o 3926393204.





