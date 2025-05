A Palermo un convegno sul diritto consolare. Presenti il Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri e l’Ambasciatrice di Irlanda in Italia.

Si terrà sabato 24 maggio 2025, dalle ore 9.30 alle 13.00, presso Palazzo Chiaramonte Steri di Palermo, in piazza Marina 1, il convegno di Diritto Consolare dal titolo: “Il Console Onorario: Ruolo, Responsabilità e Utilità nel Mondo Contemporaneo”.

L’evento, che si preannuncia di grande interesse per il mondo diplomatico, legale ed imprenditoriale, vedrà l’introduzione di Antonio Di Fresco, Decano del Corpo Consolare di Palermo, e sarà moderato da Antonello Miranda, Direttore del Centro Studi Avanzati “A.S.Cent.”

Tra i saluti in programma, quelli di Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, di Edy Tamajo, Assessore regionale alle attività produttive e di Roberto Lagalla, Sindaco del Comune di Palermo.

A seguire spazio agli interventi di Nicolò La Barbera, Presidente ODCEC Palermo, Dario Greco, Presidente COA Palermo e di S.E. l’Ambasciatrice di Iralanda Patricia O’Brien, sul tema “Il ruolo dei Consoli onorari a supporto delle Ambasciate straniere in Italia”.

Alessandro Palmigiano, Console onorario della Repubblica di Lituania, affronterà gli “Aspetti giuridici e pratici della funzione del Console onorario”, Federico Cosenz, Console onorario del Granducato del Lussemburgo, illustrerà la “Diffusione delle opportunità economico-commerciali” mentre Davide Farina, Console onorario della Repubblica di Polonia, si focalizzerà su alcuni casi pratici di tutela dei cittadini stranieri.

Al centro del convegno si collocherà l’intervento di Riccardo Guariglia, Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L’evento è accreditato dal COA di Palermo e riconosce 3 crediti formativi in diritto internazionale, dal Consiglio Regionale dell’ODG per il riconoscimento di 4 crediti formativi e dall’Ordine dei Commercialisti di Palermo per 4 crediti formativi. La partecipazione è a numero chiuso ed è obbligatoria la prenotazione. L’accesso sarà riservato esclusivamente agli iscritti che avranno ricevuto conferma della prenotazione.

Per partecipare, è necessario inviare una email alla segreteria organizzativa dello Studio Legale Palmigiano e Associati all’indirizzo eventi@palmigiano.com





