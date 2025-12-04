Sabato 13 dicembre, dalle ore 17.00 alle 20.00, lo spazio culturale Area Madera, in via dello Spasimo 5 a Palermo, ospiterà un workshop dedicato ai canti della tradizione siciliana, con particolare attenzione alle ninne nanne e ai canti natalizi. Il laboratorio sarà condotto da Miriam Palma, cantante, attrice e ricercatrice vocale, da anni impegnata nello studio e nella valorizzazione della vocalità popolare siciliana.

Miriam Palma ha sviluppato un percorso artistico in cui la voce diventa strumento di ricerca antropologica e musicale. Attraverso spettacoli, performance e percorsi di formazione, ha riportato all’attenzione del pubblico repertori antichi, legati alla memoria orale e ai rituali sonori dell’Isola. La sua attività si muove tra tradizione e contemporaneità, esplorando la voce come ponte tra corpo, territorio e identità culturale.





“Area Madera”, da tempo punto di riferimento per attività artistiche e laboratoriali a Palermo, accoglie iniziative che coniugano arte, musica, teatro e ricerca sulla vocalità. Il workshop del 13 dicembre si inserisce in questo percorso di promozione delle espressioni culturali legate alle radici siciliane.

Per informazioni su modalità di partecipazione e per prenotazioni, è possibile contattare il numero 349 359 3080. Costo del workshop 30 euro.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per entrare in contatto con alcuni tra i repertori più intimi della tradizione siciliana e per riscoprire la forza evocativa del canto popolare. Un momento di ascolto, partecipazione e condivisione, aperto a tutti coloro che desiderano approfondire o avvicinarsi a queste forme di espressione musicale.

